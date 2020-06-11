Льготы для пенсионеров: разбираемся, «как это устроено?»

С выходом на заслуженный отдых российских пенсионеров появляется право не только на получение пенсии, но и ряд других привилегий - объем, и перечень которых зависит от ряда факторов. Мы регулярно пишем о них в нашей рубрике, посвященной всяческим льготам. Есть незадача: многие пожилые люди путаются в том, как устроена система льгот - какие органы власти за что отвечают? Где "похлопотать придется"? Ведь устройство государства - штука сложная... Мы постарались обобщить эту информацию.

Итак, в целом все льготы можно условно разделить на:

Федеральные (предоставляемые всем жителям РФ, подходящим под условия, установленные для получения той или иной привилегии) привилегии;

Региональные (действующие на территории конкретного субъекта РФ) льготы.

Подробнее в иерархии и видах льгот разберёмся в статье.

Разновидности

Все привилегии, полагающиеся пенсионерам, можно подразделить не только по территориальному признаку (федеральные и на уровне региона), но и на следующие виды:

Дотации и льготы; Денежные выплаты; Предоставление первоочередного права на пользование (получение) определённых услуг.

При этом к льготам федерального уровня относятся дотации одинаковые для всей страны, например: пониженные размеры коммунальных платежей, освобождение от налогов (на имущество) и пошлин, получение лекарств бесплатно или со скидкой, социальные гарантии и оплата проезда.

К региональным или действующим в определенной области (районе, крае) льготам, которые утверждаются нормативными актами органов местного самоуправления, можно отнести субсидию на оплату ЖХК и прочие привилегии, объем, и условия, получения которых устанавливаются локально.

Основные группы льгот

Также, исходя из направленности, все льготы можно подразделить на следующие группы

Налоговые привилегии (полное или частичное освобождение от обязанности уплачивать налоги, сборы и пошлины). Поскольку их перечень устанавливается как положениями НК РФ, так и региональными нормативными актами, то уточнить список привилегий для пенсионеров вашего региона лучше всего в территориальном отделении ФНС (по месту регистрации\временной прописки заявителя, жительства). Для получения льготы обычно достаточно паспорта и соответствующего заявления; Коммунальные льготы. О льготах на оплату ЖКХ (оформлении субсидии, получении скидки) можно узнать в отделениях соцзащиты по месту прописки пенсионера, как и список документов, необходимых для их оформления; Медицинские льготы. В зависимости от возможностей местного бюджета, наличия заболеваний и некоторых иных нюансов, пенсионеры могут рассчитывать не только на безвозмездную помощь в ряде лечебных учреждений, но и на следующие привилегии:

На получение лекарственных препаратов;

На льготное протезирование;

На ежегодную бесплатную вакцинацию от гриппа и диспансеризацию (раз в 3 года);

А также на предоставление путевок в санатории по индивидуальным программам на региональном уровне.

Для оформления медицинских льгот необходимо обратиться либо в поликлинику, либо к специалистам территориального отделения органа соцзащиты.

Льготы, предоставляемые работающим пенсионерам. К ним относятся следующие:

Право на получение административного отпуска в любое время в течение года в размере 14 дней для пенсионера по старости, 30 дней для участника ВОВ и 60 дней для инвалида.

Бесплатное повышение квалификации и переобучение;

Увольнение без отработки обязательного двух недельного срока;

Предоставление очередного отпуска сроком 28 дней.

Хотя многое здесь может быть прописано в Трудовом договоре, который в принципе не должен противоречить положениям действующего ТК РФ;

Социальная помощь. Предназначенная для пенсионеров, попавших в сложную ситуацию, например одиноким, социальная помощь бывает следующих видов:

Материальная поддержка (может выдаваться денежными средствами как одноразово, так и каждый месяц и зависит напрямую от ситуации и дохода заявителя, а также в виде предоставления сезонного топлива, одежды и т.д.);

Предоставление социального работника, который помогает пенсионеру жить, например, покупает продукты и готовит еду, делает уборку помещения, совершает прогулки и т.д.;

Дополнительные льготы. Напрямую зависят от региональной политики и могут заключаться как в предоставлении бесплатного проезда в общественном транспорте, так и в выплате ежемесячного дополнительного пособия, в предоставлении адресной помощи в денежном эквиваленте или вещами и продуктами и т.д.

Полный перечень льгот можно узнать на сайте ЕГИССО (Единая государственная информационная система социального обеспечения), в которой размещена информация о социальной поддержке, которая оказывается бюджетами всех уровней (федеральным и региональным). Чтобы оформить те или иные льготы пенсионеру необходимо обратиться в компетентные органы (ПФ, органы соцзащиты) по месту проживания. При отказе в предоставлении привилегии можно подать иск в суд.

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