Как уберечься от интернет-ловушек?

Оплачивать или продавать товары или услуги, оформлять страховку или кредит, не выходя из дома, сегодня для многих уже современная привычка. Граждане, и пожилые тоже, все чаще предпочитают рассчитываться, используя именно интернет, поскольку это удобно, отнимает не так много времени, да и посещать многолюдные места лишний раз не нужно. Но и здесь людей поджидают мошенники. В их арсенале целый набор схем и инструментов, с помощью которых они зарабатывают, обманывая доверчивых и невнимательных людей. А в период пандемии коронавируса отмечен существенный рост этого вида преступности – киберпреступлений. К этому разряду относятся все преступные действия в сети Интернет. Как безопасно оплатить товары или услуги и стоит ли оформлять кредит в интернете? Что делать, если вы вдруг получили тревожное сообщение от банка или родственника? Об основных правилах безопасности рассказывает Игорь Коржук, управляющий Отделением Банка России по Иркутской области.

– Преступников, которые обманывают людей в сети, называют страшным словом «кибермошенники». Так ли они опасны на самом деле?

– Опасны, причем для человека любого возраста, который пользуется мобильным телефоном, социальными сетями или электронной почтой. Обман может начинаться с письма или сообщения. В них интернет-ссылки, где может быть призыв посмотреть что-то «интересное» или же «есть выгодное предложение специально для вас». Далее при переходе по незнакомой ссылке вы уже рискуете потерять деньги. Под различными предлогами вас могут заставить указать на сайте данные карты. То же может произойти и в случае, если вы не очень внимательны при покупке и продаже товаров или услуг через интернет.

– Давайте разберем пример. Я решился на покупку телевизора, нашел подходящий вариант на сайте объявлений и договорился о цене с продавцом. Где меня может поджидать подвох?

– Подвох может оказаться уже в том, что предмета торга не существует. Телевизор, который вы долго выбирали, может оказаться ловкой приманкой мошенников, причем происходит это зачастую из-за чересчур низкой стоимости товара, что и привлекает потенциальных клиентов. А найти в сети фото идентичного товара и отправить их вам не составит труда.

– Но как им в этом случае удается обмануть, если товара не существует?

– Здесь несколько схем. Во-первых, играя роль продавца, мошенник может предложить вам продолжить общение вне сайта объявлений. Например, обменяться номерами телефонов и обсудить подробности сделки с помощью сообщений в популярных мессенджерах или созвониться. Далее все просто – по отработанной схеме вас уговаривают сделать обычный перевод между картами, вы отправляете деньги, а злоумышленник присваивает их себе. Второй вариант – мошенникам под разными предлогами могут потребоваться данные вашей карты, будь то оплата доставки или какой-нибудь выдуманной комиссии сайта. В итоге, как мы уже рассказывали в предыдущей статье, завладев вашими данными, вас оставят без средств. Третий вариант – от мошенников вы получаете в сообщении якобы интернет-ссылку для оплаты и, перейдя по ней, совершаете платеж. После этого, естественно, ваш собеседник пропадает вместе с деньгами.

– А что это за сайты? Неужели невозможно заметить обман?

– Зачастую, перейдя по ссылке, люди даже не подозревают, что находятся не на странице сервиса оплаты или интернет-магазина. Это сайты-двойники или фишинг-страницы. Они действительно похожи на настоящие, имея лишь незначительные различия, которые большинство людей и не заметит. Например, в названии страницы разница с оригиналом может быть всего в одной букве, а оформление и дизайн будут отличаться совсем незначительно. И вот уже на такой странице после ввода данных, думая, что оплачиваете товар, вы переведете деньги мошенникам. Хотя, повторюсь, вы будете уверены, что сайту можно доверять.

– Как понять, что меня пытаются обмануть при покупке или продаже?

Выбирайте известные сайты продаж, магазины и никогда не совершайте предоплату переводом на карту продавца. Все подобные просьбы – первый сигнал, что вы столкнулись с мошенником, поскольку у официальных магазинов продавцы оплату таким образом не принимают. Расчет безналичный, но только через сайт или специальный сервис. Оплата обычно стопроцентная, при этом вы получите документы и чек с правом возврата товара. Ну, а в случае оплаты вне сайта есть риск остаться и без денег, и без товара, а виноваты в этом будете только вы. Ну и еще раз напомню, что ни при каких обстоятельствах не нужно переходить по ссылкам из сообщений.

– А при каких еще действиях в сети мошенники могут попытаться завладеть моими деньгами?

Примеров огромное количество. Столкнуться с мошенниками можно не только покупая или продавая товары, оформляя кредит или страховку в сети. В письмах на электронную почту вам могут сообщить о том, что необходимо срочно погасить задолженность по коммунальным платежам или автомобильный штраф. Какое-то время в период пандемии мошенники вообще умудрялись собирать деньги с людей «на разработку вакцины от коронавируса». Также пострадать от действий злоумышленников можно после полученного СМС-сообщения, например, об одобрении заявки на кредит или предложении страховки на очень выгодных условиях, в котором содержится ссылка. Она может вести на поддельный сайт. Сценарии у мошенников постоянно меняются, но схемы остаются те же. Их цель – получить данные ваших карт и персональные данные или заставить вас добровольно отравить деньги.

– Кстати, интернет-кредиты действительно в последнее время часто предлагают и в сети, да и сообщения с такими предложениями приходят. Безопасно ли это?

– Если вы имеете дело с легальной организацией, то, конечно, это будет безопасно. Но для мошенников здесь огромное поле деятельности и чаще всего они заманивают людей простотой оформления, высоким процентом одобрения заявок и низкими ставками. Так называемые лжебанкиры находят себе жертв через интернет-сервисы, где люди, которым нужны кредиты, оставляют свои контактные данные, но одобрение банков так и не получают. И здесь, чтобы не оказаться в ловушке мошенников, нужно помнить несколько правил. Первое: вам нужно проверить легальность организации на сайте Банка России или в приложении «ЦБ Онлайн». Это можно сделать и с помощью поисковых систем «Яндекс» и «Mail.ru». В поисковой выдаче сайт легальной финансовой организации будет отмечен синим кружком с галочкой. Список официальных страниц банков также есть на сайте Банка России. Второе: никогда и ни при каких условиях представитель банка не попросит вас оплатить какую-либо комиссию при оформлении кредита, тем более через другой банк. Сама по себе просьба – уже тревожный звонок. И, конечно, берегите свои персональные данные и не оставляйте их на сомнительных сайтах, даже если вам очень нужны деньги.

– А можно ли безопасно рассчитаться за покупку или оплатить услуги в интернете?

– Конечно, только все операции нужно совершать на официальных страницах интернет-магазинов, если на них есть такая возможность, банков и сервисов оплаты. А еще лучше для этого завести отдельную карту и переводить на неё именно ту сумму, которая требуется для оплаты. При этом нужно очень внимательно относиться к каждому шагу. Если есть сомнения или возникли малейшие подозрения, откажитесь от оплаты.