В рамках мастер-класса специалисты «УРО-ПРО» провели две операции по лазерной энуклеации предстательной железы

В ходе мастер-класса были выполнены две операции с использованием новейшего тулиевого лазера от мирового лидера "IPG Fotonics" по наиболее современной технике "en-block". Такая техника позволяет удалить аденомы простаты больших размеров. Главное преимущество такой техники перед открытым способом удаления аденом простаты в том, что риск кровопотери сводится к нулю.

Оперировал старший научный сотрудник НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека, кандидат медицинских наук Алим Мухаммедович Дымов, а также ведущие врачи-урологи Международного Медицинского центра «УРО-ПРО»: заведующий операционным блоком врач-уролог Кузнецов Иван Игоревич и заведующий отделением урологии врач-уролог Симоненко Евгений Васильевич.

Операции прошли успешно, без каких-либо осложнений. Все пациенты были выписаны из клиники уже на следующий день.

Еще совсем недавно диагноз «аденома простаты» звучал для мужчин как некий приговор интимной жизни. Но на сегодняшний день наличие современных методик и новейших технологий позволяет лечить данное заболевание без каких-либо негативных последствий для эректильной функции.

На данный период времени энуклеация предстательной железы признана самой эффективной техникой. И все это благодаря ряду преимуществ:

Так как лазерный луч сразу запаивает рассеченную ткань, риск кровотечения сведен к минимуму. Возможно удаление аденом больших размеров (до 250г.). После применения такой техники не бывает недержания мочи и эректильной дисфункции в отличие от других хирургических вмешательств на простате. Продолжительность катетеризации после операции – менее 2-х дней. Быстрая реабилитация. Пациенты отправляются домой спустя 1-3 дня после операции. Такая операция подходит для мужчин любого возраста.

Как проводится лазерная энуклеация простаты?

Лазерная энуклеация предстательной железы проводится под анестезией. При этом наркоз может быть общим или же спинальным (зависит от индивидуальных особенностей организма пациента: возраста, предрасположенности к анестезии и т.д.).

Длительность операции по удалению аденом простаты напрямую зависит от количества избыточной ткани. Обычно лазерная энуклеация простаты длится около 60-120 минут.

Но все преимущества такой операции пациент сможет оценить только в том случае, если ее будет проводить квалифицированный профессионал. Так как энуклеация предстательной железы – это сложная операция, требующая кропотливой работы, важно, чтобы врач обладал большим опытом и необходимыми знаниями.

Главный постулат медицинского центра «УРО-ПРО» – это грамотное лечение. Специалисты центра регулярно проходят обучение на базе клиник России и мира. Благодаря такому подходу в медицинском центре «УРО-ПРО» используются современные методы лечения, которые, в свою очередь, способствуют не только качественному выполнению операций, но и быстрой реабилитации пациентов.

Современные методики лечения, профессионализм врачей помогут решить проблемы со здоровьем. Здесь оказывают медицинскую помощь пациентам, проводят мастер-классы для коллег, дают рекомендации о том, как оставаться здоровыми.

«УРО-ПРО» – это место, где специалисты каждый день совершенствуют свои технологии и постигают новые вершины для того, чтобы помочь укрепить здоровье каждого пациента.

Контакты

Адрес клиники: 350072, г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, 108.

Интересующую информацию вы можете получить по телефону для справок +7 (861) 252-68-68 и на официальном сайте

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...