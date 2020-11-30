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Viatti – надежность легкогрузов зимой
Ксения ДАВЫДОВА   
30 Ноября 2020 г.
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Viatti – надежность легкогрузов зимой

Подготовка автомобиля к зиме. Начинается она, как правило, с подбора шин. Для владельцев легкого коммерческого транспорта, а их по данным «Автостат» в России более 4 млн, этот процесс особо важен. От надежности шин зависят безопасность пассажиров и сохранность грузов. Так что же выбрать? С шипами или без них?

Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES предлагает для таких авто ряд линеек Viatti. Их отличает высокая грузоподъемность, прочность и топливная экономичность.

Для снежной зимы с частым гололедом, а также для междугородных перевозок специалисты рекомендуют шипуемые Viatti Vettore Inverno. Надежное сцепление со снегом и льдом им обеспечивают частые ламели, эластичные блоки и шипы в 14 рядов. Усиленные ряды шашек повышают управляемость и устойчивость на скорости. А углубления в плечевых шашках отвечают за проходимость с грузом даже по глубокому снегу.

Viatti – надежность легкогрузов зимой

Для города оптимальны нешипуемые Viatti Vettore Brina со сверхнадежным сцеплением даже при неожиданной оттепели. Широкие продольные канавки с неоднородной геометрией и заостренные центральные шашки эффективно выталкивают снежную кашу и влагу из пятна контакта. Центральное продольное ребро повышает курсовую устойчивость на скорости. Разнонаправленные ламели и усиленные ряды шашек обеспечивают тягу и тормоз при любых маневрах.

«Если вы проживаете в регионе с теплыми зимами или там, где снег – крайне редкое явление, то к покупке можно рассмотреть шины с расширенным температурным диапазоном использования. Например, в таких климатических условиях оптимальным вариантом для комплектации легкогрузового автомобиля станет линейка KAMA 365 LT. Модель отличается повышенной износостойкостью протектора, спроектирована с учетом эксплуатации при высоких нагрузках и может применяться при температурах от -10 до +55 °C, а значит и летом, и при небольших заморозках», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

После смены шин и проверки аккумулятора и тормозов, для зимы стоит подготовить скребок со щеткой и лопату. А еще трос и провода для «прикуривания», на всякий случай.

Источник: https://car.ru/news/automobili/93262-legkogruzovyie-shinyi-viatti-shipyi-ili-lipuchka/

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