Viatti – надежность легкогрузов зимой

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Популярная телеведущая, политик, общественный деятель Ксения Собчак в 2019 году вышла замуж за режиссёра Константина Богомолова. Церемония бракосочетания была организована самой Собчак, поэтому неудивительно, что свадьба состоялась в пятницу 13-го числа, а жених и невеста в ЗАГС приехали на настоящем...
Подготовка автомобиля к зиме. Начинается она, как правило, с подбора шин. Для владельцев легкого коммерческого транспорта, а их по данным «Автостат» в России более 4 млн, этот процесс особо важен. От надежности шин зависят безопасность пассажиров и сохранность грузов. Так что же выбрать? С шипами или без них?
Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES предлагает для таких авто ряд линеек Viatti. Их отличает высокая грузоподъемность, прочность и топливная экономичность.
Для снежной зимы с частым гололедом, а также для междугородных перевозок специалисты рекомендуют шипуемые Viatti Vettore Inverno. Надежное сцепление со снегом и льдом им обеспечивают частые ламели, эластичные блоки и шипы в 14 рядов. Усиленные ряды шашек повышают управляемость и устойчивость на скорости. А углубления в плечевых шашках отвечают за проходимость с грузом даже по глубокому снегу.
Для города оптимальны нешипуемые Viatti Vettore Brina со сверхнадежным сцеплением даже при неожиданной оттепели. Широкие продольные канавки с неоднородной геометрией и заостренные центральные шашки эффективно выталкивают снежную кашу и влагу из пятна контакта. Центральное продольное ребро повышает курсовую устойчивость на скорости. Разнонаправленные ламели и усиленные ряды шашек обеспечивают тягу и тормоз при любых маневрах.
«Если вы проживаете в регионе с теплыми зимами или там, где снег – крайне редкое явление, то к покупке можно рассмотреть шины с расширенным температурным диапазоном использования. Например, в таких климатических условиях оптимальным вариантом для комплектации легкогрузового автомобиля станет линейка KAMA 365 LT. Модель отличается повышенной износостойкостью протектора, спроектирована с учетом эксплуатации при высоких нагрузках и может применяться при температурах от -10 до +55 °C, а значит и летом, и при небольших заморозках», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».
После смены шин и проверки аккумулятора и тормозов, для зимы стоит подготовить скребок со щеткой и лопату. А еще трос и провода для «прикуривания», на всякий случай.
Подготовка автомобиля к зиме. Начинается она, как правило, с подбора шин. Для владельцев легкого коммерческого транспорта, а их по данным «Автостат» в России более 4 млн, этот процесс особо важен. От надежности шин зависят безопасность пассажиров и сохранность грузов. Так что же выбрать? С шипами или без них?
В недавнем интервью актёр Максим Матвеев признался, что всегда хотел стать артистом, а его любимым фильмом был «Д'Артаньян и три мушкетёра». Но он даже представить себе не мог, что станет зятем Михаила Боярского!
В последние несколько месяцев актёр Дмитрий Певцов проявил себя как интересный блогер, хотя по-настоящему никогда особо соцсетями не интересовался. Просто у артиста появилось больше свободного времени, которое можно посвятить общению с поклонниками «напрямую» — через интернет.
Конституционное совещание отклонило предложение о лишении русского языка в Киргизии статуса официального. С предложением сделать государственным языком только киргизский выступил член конституционного совещания Киргизии Садирдин Торалиев.
На видеохостинге YouTube некоторые бабушки заводят каналы и любят выдавать там свои реакции. Среди таких блогеров, например, и Анна Степановна. Ее канал называется «Р.Е.А.К.Ц.И.И. Шоу «Бабушка реагирует». А реакции выдают пенсионерки на что? Да хоть на что. В основном, конечно, на исполнителей песен.
Юрист Елена Дмитриева, которая вела одну из программ проекта «Час суда», вердиктом Замоскворекцкого суда приговорена к двум годам заключения условно. Как пояснили в суде, испытательный срок Дмитриевой установлен в два года.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.