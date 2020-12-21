Удивительные эффекты от прослушивания классической музыки

С раннего детства жизнь каждого из нас сопровождается музыкой, и зачастую мы даже не задумываемся, как сильно она влияет на нас... Причем абсолютно неважно: русская музыка или зарубежная, ритмичная или лиричная – любая музыка способна оказывать на человека определенное воздействие. Любимые мелодии помогают слушателю расслабиться, либо наоборот — сосредоточиться и зарядиться энергией. С этой точки зрения классическая музыка поистине уникальна, ведь сколько бы жанров не появилось за последние столетия, а классику люди продолжают слушать. И ученые выяснили, в чем дело – в особом положительном воздействии.

Так, команда ученых-психологов из Калифорнийского университета экспериментально выяснили, что классическая музыка способна понижать артериальное давление. 75 участников эксперимента разделились на три группы, решали математические задачки на время и при этом слушали различные жанры – джаз, поп-музыку и классику, а ученые в этот момент изучали их показатели, связанные с сердечно-сосудистой системой. Оказалось, что у слушателей классики наблюдалось более низкое давление, а вот другие жанры такого эффекта не давали.

Их коллеги из Мэриленда в своем исследовании подтвердили, что прослушивание классической музыки снижает сердечный ритм, что, в свою очередь, помогает человеку расслабиться и справиться со стрессовой ситуацией. Более того, классика помогает не просто бороться со стрессом, но также отлично снижает уровень тревожности. Медики из Тайваня, исследовавшие группу беременных женщин, у которых наблюдался повышенный уровень тревоги, включали им классических композиторов, звуки природы и колыбельные. После пары недель такой аудиотерапии все участницы исследования стали намного более спокойными. Ученые заявили, что самым успокаивающим эффектом обладают сонаты Бетховена.

Еще одно исследование, в котором участвовали студенты, позволило доказать, что классические мелодии активизируют умственные способности. Та группа студентов, что слушала лекции в тишине, написала итоговый тест на усвоение материала заметно хуже, чем те, кто слушали преподавателя с фоновой классической музыкой. Кроме того, классику можно считать эффективным помощником для людей, имеющих проблемы со сном. В ходе очередного эксперимента ученые из Венгрии пытались помочь участникам опыта бороться с бессонницей. В одной из групп подопытные на протяжении нескольких недель перед сном прослушивали классическую музыку, а ученые определяли их индекс качества сна. Выяснилось, что музыка успокаивающе действовала на их нервную систему, и в итоге участники засыпали быстрее.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...