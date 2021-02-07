Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Благословляю людей и зверей!

Бездомная собака не только очень дружелюбно относится к людям, но и любит быть в центре внимания. По крайней мере, животное ежедневно приходит к храму в штате Махараштра (Индия) и терпеливо поджидает, когда верующие начнут покидать здание. Тут уж собака, восседающая на каменном постаменте, своего не упустит – любой желающий может поздороваться с ней за лапу и даже, как уверены некоторые, получить благословение.

Большинство людей относятся к доброму животному с теплотой, и собака вызывает улыбки на многих лицах.

МГ: А может, это действительно телесное воплощение одного из многочисленных божеств Индии?

Тайна лох-несского чудовища

В шотландском озере Лох-Несс обитает древний вид морской черепахи, заявил бывший профессор химии и естественных наук в Политехническом институте Вирджинии Генри Бауэр.

По его словам, во время последнего ледникового периода существо оказалось в водоеме в ловушке.

«Все черты, которые приписывают лох-несскому чудовищу, характерны для многих других видов живых и вымерших черепах»,– цитирует ученого Daily Record.

Бауэр отметил, что именно черепахи имеют относительно длинную шею, способны проводить много времени на глубине и переносить низкие температуры. Тем не менее подобные древние виды пока не встречались человеку, уточнил он.

Первое письменное упоминание о лох-несском чудовище встречается в рукописи шотландского монаха в VI веке. Уже в новейшее время Несси – существо с массивным туловищем и длинной шеей – стало одним из самых обсуждаемых феноменов в мире. Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, якобы видевших чудовище, его существование документально не подтверждается.

МГ: И все же есть подозрение, что однажды придуманный удачный рекламный ход для привлечения туристов продолжает исправно работать и привлекать путешественников… Так что если бы лох-несского чудовища и не существовало, его следовало бы выдумать…

Рогатая хулиганка

Жители Гленбрука (Австралия) очень любят мирную туристическую тропу, по которой так приятно прокатиться на велосипеде или прогуляться пешком.

Однако один местный житель во время утреннего променада повстречался с агрессивной козой, которая атаковала его и повалила на землю. Несчастный повредил ногу и не смог встать, так что пришлось ему вызывать медиков и отправляться в больницу. Многие отметили в произошедшем некую злую иронию – коза никуда не ушла и спокойно созерцала, как оказывают помощь её жертве.

Кстати, некоторые люди предположили, что причиной недостойного поведения животного стала личная неприязнь, а может, и давняя вражда, ведь на тропе появляется немало людей, и никто из них от рогатой хулиганки не пострадал.

МГ: Сдается, что коза давно выслеживала туриста. Чем уж он ей насолил, непонятно. Однако известно, что эти животные весьма злопамятны…

Зигзаги судьбы

Энтони Доу, отправившемуся в поездку на новой машине, было за что ругать судьбу – мужчина умудрился сбить сразу двух оленей. Автомобиль получил повреждения, так что расстроенный житель Лиланда (Северная Каролина, США) решил, что день окончательно испорчен. Вот только выводы делать было рано, ведь накануне Энтони приобрёл несколько лотерейных билетов.

Немного успокоившись, мужчина проверил свои билеты и убедился, что фортуна вполне может повернуться лицом к человеку. Везунчик сорвал джекпот North Carolina Education Lottery в размере двух миллионов долларов. Теперь Энтони строит планы на нежданно обрушившееся богатство и, конечно, собирается починить пострадавший автомобиль.

МГ: Интересно, а везунчику не пришло в голову сделать отчисления в фонд охраны диких животных, на лечение покалеченных оленей?

Охота на бигфута

Джастин Хамфри из Оклахомы (США) внёс на рассмотрение законодательного собрания штата необычный законопроект.

Дело в том, что немало людей верят в то, что в этой местности водятся снежные люди, известные также как бигфуты.

И раз уж мифические обезьяноподобные существа признаны чуть ли не достопримечательностью, к ним надо относиться точно так же, как и к другой дикой живности, населяющей леса. Джастин уверен, что стоит установить официальный сезон охоты на бигфутов с установленными датами и охотничьими лицензиями и сборами.

Уж неизвестно, как первоначально власти отнеслись к странному предложению, но если законопроект будет принят собранием и подписан губернатором, то он вступит в силу в ноябре этого года.

МГ: Неважно, насколько удачной будет охота на мифического зверя, но плата за лицензии и прочие членские сборы, сдается, может вполне существенно пополнить казну штата…

Таинственное фото

Дебра Деметриу, отправившая поутру всех домочадцев по делам, решила ещё немного понежиться в постели. Жительница Ньюкасла (Англия) положила телефон под подушку и, когда проснулась спустя пару часов, он всё ещё находился там. Однако вечером Дебра случайно обнаружила в аппарате фотографию самой себя, причём сделана она была утром, пока женщина спала и дома никого не было.

На снимке видно, как Дебра лежит под одеялом, натянув его до подбородка, и глаза её полуоткрыты, как будто женщина вот-вот проснётся. Испуганная мать семейства настаивает, что была дома одна – старший сын отправился на работу, младший же ушёл вместе с её мужем.

Женщина не так давно потеряла родителей, но до сих пор не сталкивалась ни с чем паранормальным. А вот медиумы уверены, что этот снимок – попытка духов выйти на связь с Деброй. Более того, специалисты по потусторонним явлениям посмотрели снимки с последнего семейного праздника и заявили, что на них тоже чувствуется присутствие неких паранормальных сущностей.

Друзья посоветовали Дебре обратиться в полицию, намекая на то, что в дом мог кто-нибудь проникнуть. Пока женщина не пришла ни к какому решению и лишь признаётся, что ей очень страшно.

МГ: Трудно судить о том, что происходит в потустороннем мире, мире духов. Но думается, что самый разумный совет в этой ситуации – или покрепче запирать двери или… поближе познакомиться с соседом…

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