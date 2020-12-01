ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
Собчак и Богомолов могут скоро развестись?..
2020-11-01-08-52-47
Популярная телеведущая, политик, общественный деятель Ксения Собчак в 2019 году вышла замуж за режиссёра Константина Богомолова. Церемония бракосочетания была организована самой Собчак, поэтому неудивительно, что свадьба состоялась в пятницу 13-го числа, а жених и невеста в ЗАГС приехали на настоящем...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Страховка – полезная вещь, ведь мало ли что может случиться…
Ксения ДАВЫДОВА   
01 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Страховка – полезная вещь, ведь мало ли что может случиться…

Что с нами и когда случиться наверняка не знает никто. И поэтому в некоторых случаях стоит подстраховаться. Как? Конечно, оформив страховку. Например, на имущество или от клеща. Страхование квартиры поможет защитить от повреждения или утраты имущества в результате непредвиденных ситуаций (пожар, взрыв газа, стихийное бедствие и т.д.) А если вдруг укусил энцефалитный клещ – лечение от этой напасти может обойтись человеку дороговато, а когда есть страховка – об этом думать уже будет не надо, выплаты возьмут на себя страховщики.

Что удобно, сейчас даже в офис страховой компании для оформления важной бумаги посещать не нужно, потому что при помощи сервиса можно оформить страховку онлайн. В специальной форме нужно будет сделать заявку на интересующий вид страхования (или несколько) и специалисты в скором времени перезвонят.

Стоит остановиться на нескольких популярных видах страхования.

Например, ОМС – знакомый всем документ. Это полис обязательного медицинского страхования. А что делать, если нужны не только обозначенные в нем услуги или есть желание обслуживаться в частных клиниках? Тогда человек может приобрести полис добровольного медицинского страхования – ДМС. В таком случае нужно будет платить страховщикам определенную сумму в год, и ходить к тем врачам, которые нужны, не оплачивая при этом их услуги отдельно.

Страхование жизни – тоже полезный продукт. Например, в семье может быть лишь один кормилец. И если что-то с ним случится, его домочадцам придется туго. Но выплата от страховой компании сможет поддержать членов семьи застрахованного. Не психологически, конечно, но материально определенно. Будет время, чтобы прийти в себя и спокойно подумать, что делать дальше.

Сейчас из-за распространения коронавируса активно путешествующих по всем континентам людей стало меньше. Но, стоит надеяться, что это все временно. И туристам когда-нибудь снова во всех направлениях снова будет зеленый свет. Для туристов у страховщиков есть свой специальный продукт – страховка путешественников. Вдали от дома, как и везде в принципе, можно вдруг заболеть, потерять багаж или поездку вообще могут (мало ли что – техпричина, к примеру) отменить. Страховка путешественника в этих и других ситуациях будет как нельзя кстати.

В страховом продукте предусматриваются определенные позиции, в каких случаях клиент получит выплаты. В договоре со страховой компанией обо всем этом можно прочитать. Если предлагаемый пакет не устраивает, стоит проработать бумагу со страховщиками, чтобы добавить нужные и исключить неважные для себя пункты. Желательно, чтобы со стороны клиента участвовал в этом процессе и грамотный юрист.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
 