Женщина, у которой есть шубка, чувствует себя лучше, чем женщина, у которой шубки нет.

Я ужасно грубое скажу, но так ученые считают: все дело в волосатости. Если самка волосатая, она отлично переносит холод, согревает потомство и добывает пищу. И каждый самец приходит в восторг от такой самки. И шерстистая самка – показатель силы и успешности самца. Он смог взять себе лучшую! Самую пушистую! Видать, это настоящий лидер! И покупка шубки возвращает нас в самые древние времена, когда у нас был собственный красивый мех. Высокая волосатость. И нас за это ценили. Поэтому женщине очень нужна шубка. И аргументы мужчины, что шуба – это непрактично, на древнюю часть мозга не действуют. Мы и сами это знаем. И пуховик часто носим. Но шуба очень нужна для уверенности в себе и силы. И очень хорошо, если мужчина подарит шубку – он повысит свою статусность в племени.

Кроме того, шуба делает нас толще и объемнее, что тоже очень важно. У кого самая толстая и пушистая жена – тот вожак, это сразу ясно! Вот такие первобытные инстинкты скрываются за покупкой шубки жене. Или любимой девушке. Конечно, можно и без шубки обойтись; но без неё как-то грустно и холодно…

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