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Женщина, у которой есть шубка, чувствует себя лучше, чем женщина, у которой шубки нет.
Я ужасно грубое скажу, но так ученые считают: все дело в волосатости. Если самка волосатая, она отлично переносит холод, согревает потомство и добывает пищу. И каждый самец приходит в восторг от такой самки. И шерстистая самка – показатель силы и успешности самца. Он смог взять себе лучшую! Самую пушистую! Видать, это настоящий лидер! И покупка шубки возвращает нас в самые древние времена, когда у нас был собственный красивый мех. Высокая волосатость. И нас за это ценили. Поэтому женщине очень нужна шубка. И аргументы мужчины, что шуба – это непрактично, на древнюю часть мозга не действуют. Мы и сами это знаем. И пуховик часто носим. Но шуба очень нужна для уверенности в себе и силы. И очень хорошо, если мужчина подарит шубку – он повысит свою статусность в племени.
Кроме того, шуба делает нас толще и объемнее, что тоже очень важно. У кого самая толстая и пушистая жена – тот вожак, это сразу ясно! Вот такие первобытные инстинкты скрываются за покупкой шубки жене. Или любимой девушке. Конечно, можно и без шубки обойтись; но без неё как-то грустно и холодно…
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Шубка
Женщина, у которой есть шубка, чувствует себя лучше, чем женщина, у которой шубки нет.
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Ученые: В мире наблюдается самая жаркая погода за последние 12 тысяч лет
Согласно исследованиям ученых, сейчас планета горячее, чем в течение по крайней мере 12 тысяч лет, периода, охватывающего все развитие человеческой цивилизации. Ученые пришли к таким выводам, решив давнюю загадку, известную как «температурная головоломка голоцена».
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Собянин дал старт: Делягин назвал дату «победы над коронавирусом» по всей России
На фоне непрекращающейся дискуссии вокруг последних событий вокруг оппозиции политологи сейчас говорят и о других ключевых персонах политики, в частности, о Сергее Собянине. В Москве по его распоряжению было отменено дистанционное обучение в школах, а также сняты некоторые другие «ковидные» ограничения, вызывавшие у горожан неподдельное раздражение.
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Лолита в рекламе пельменей призвала женщин меньше готовить
Кажется, что российский рекламный рынок все активнее начинает эксплуатировать феминистскую повестку. На днях один из брендов полуфабрикатных продуктов запустил кампанию по рекламе пельменей со слоганом «Я не хочу готовить и не буду».
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Депутат призвал прекратить экспорт российской вакцины от COVID-19
Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский считает, что необходимо прекратить поставки за рубеж вакцины от COVID-19, пока ее не хватает в России. Парламентарий опубликовал в соцсетях обращение, направленное министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.
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«Бесценный» клад римских монет найден в древнем городе Айзаной
В Турции археологи при проведении раскопок на территории древнего города Айзаной в провинции Кутахья обнаружили огромный клад монет римской эпохи, который уже назван специалистами бесценным.
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В Китае экс-главу госкомпании казнили за взятки, растрату и многоженство
В Китае казнили бывшего главу госкомпании по управлению активами China Huarong Лай Сяоминя. Топ-менеджера признал виновным во взяточничестве, растрате и многоженстве.
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Тигран Кеосаян может лишиться возможности въезда на Украину
Ведущему программы «Международная пилорама» на НТВ Тиграну Кеосаяну могут запретить въезд на Украину из-за его поездки в Донецк. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД страны Олег Николенко.
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В Петербурге признали памятником дуб, который застал Петра I
В Петербурге трехсотлетнему дубу присвоили статус памятника живой природы всероссийского значения. Дерево растет в парке на Елагином острове.
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Мошенники тайно продали квартиры пенсионеров в Краснодаре
В краевом центре правоохранители возбудили уголовные дела по фактам хищения жилья у одиноких пожилых людей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
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Лошен хохма, хохумлойшен или секретный язык преступников
За тысячелетия проживания в странах рассеяния евреи усвоили языки окружающих народов, порой меняя их для своих нужд – так появились, например, идиш и ладино (язык сефардов). Однако есть и обратные примеры. Например, еврейский по происхождению тайный язык хохумлойшен (другие названия – «лошен хохма» или «кохемер хохма»). Попав в Восточную Европу, это наречие стало языком организованной преступности.
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Россияне чаще всего притворяются, что читали Толстого и Достоевского
Две трети россиян обманывают, что читали Толстого и Достоевского. Такие данные приводит книжный сервис MyBook по результатам опроса своих пользователей.
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Скандал в Эстонии: генконсула России уличили в тайной вакцинации дефицитным препаратом Pfizer
Больница в Нарве оказалась в центре скандала из-за того, что в ней привился от коронавируса вакциной Pfizer генеральный консул РФ в Эстонии Юрий Грибков. Это произошло в обход установок о том, что на первом этапе вакцинации препарат ставят только людям из групп риска: медикам и постояльцам домов престарелых.
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«Государственный изменник»: Януковичу предъявлено еще одно обвинение
Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом сообщили в госбюро расследований (ГБР).
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Зоозащитники призвали не называть людей свиньями и змеями
Международная Организация по борьбе за права животных (PETA) призвала не использовать названия животных в качестве оскорбления людей.
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Цены на продукты «замораживают». В этом — больше политики, чем экономического смысла
После разноса Путина правительство заморозило цены на сахар и подсолнечное масло. Но не успели мы порадоваться дешевым продуктам, как торговые сети начали жаловаться на возможную скорую нехватку этих товаров на своих складах, а производители взвыли оттого, что теперь им придется работать за меньшие деньги. Кроме того, активизировались спекулянты, которые покупают и придерживают продукты, надеясь после снятия ценовых ограничений продать их подороже.
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В Москве готовы привить от COVID-19 всех пенсионеров
Все пожилые москвичи, готовые сделать прививку от коронавирусной инфекции, могут вакцинироваться в полном объеме.
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Россия восстанавливает авиасообщение с Грецией и Сингапуром
Россия возобновляет международное авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Кондуктор пинками выгнала из автобуса пенсионерку без маски
Кондуктор автобуса в Красноярске грубо вытолкала пожилую пассажирку на улицу.
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На Ставрополье скончался Герой Советского Союза Владимир Ткачев
В Невинномысске Ставропольского края на 96-м году жизни скончался Герой Советского Союза Владимир Яковлевич Ткачев. Он участвовал в боях за Северный Кавказ, а затем в освобождении Украины, Румынии, Венгрии и Австрии. Три раза был ранен, но возвращался в строй.