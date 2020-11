Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Жертва комплексов

Нгуен Туонг Ви было всего 17 лет, когда в её жизни произошла любовная драма. Жительница Вьетнама встречалась с юношей, но всегда думала, что слишком некрасива для него.

Комплексы девушки множились ещё и из-за того, что избранник избегал знакомить её со своими друзьями. Наконец Ви удалось посетить совместную вечеринку, устроенную кем-то из знакомых любимого, и это оказался полный ужас. Ей казалось, что все только и делали, что шептались за спиной, недоумевая, как такой красивый парень может встречаться со столь непривлекательной особой.

Ви предложила бойфренду разорвать отношения и, к её ужасу, он тут же согласился. Мало того, что сердце юной особы было разбито, так она ещё и начала страдать от неуверенности в себе и возненавидела свою внешность.

Именно тогда Ви решила, что всё исправит пластическая хирургия. Сейчас Ви уже 21 год, и она гордится своей внешностью. Похорошевшая девушка получает массу комплиментов, делающих её счастливой.

Кстати, тот самый молодой человек до сих пор частый гость на интернет-странице своей бывшей подруги и щедро ставит лайки под её фотографиями. Ви призналась, что простила бывшего возлюбленного и не винит его ни за что. Более того, теперь она и сама стеснялась бы человека, который выглядел бы недостаточно красивым для неё.

МГ: Кто из нас не переживал сердечных драм из-за внешности в 17 лет! Однако, как оказывается позже, куда важнее доброта, ум, нежность, верность. А красота рано или поздно увядает…

Роботы-волки против медведей

Власти города Такинава (остров Хоккайдо, Япония) уже замучились бороться с медведями, повадившимися шляться по жилым кварталам.

Необходимо было принять меры, и в итоге на помощь людям пришли волки-роботы, разработанные компанией Ohta Seiki. Эти жутковатые звери сделаны из металла, покрыты искусственным мехом и оснащены датчиками движения. Как только вблизи «волков» оказывается некто (в том числе и медведь), монстры оживают, начинают грозно сверкать красными глазами, двигать головами и издавать устрашающие звуки.

Сообщается, что роботы неплохо справляются с возложенной на них обязанностью – медведи их действительно боятся.

МГ: Остаётся надеяться, что никто из жителей не попал в поле зрения этих чудищ! Это вполне может вызвать непредсказуемые последствия.

«Не дай лосю облизать вашу машину!»

В Канаде лоси часто подходят к автомобилям и начинают их вылизывать. Все дело в технической соли, которой посыпают дороги. Владельцы автомобилей зачастую снимают это на видео и даже не пытаются остановить животных.

В связи с этим канадским властям пришлось установить электронные щиты вдоль дорог с призывами остановить облизывание машин. На них так и говорится: «Не позволяйте лосям облизывать вашу машину!».

Чтобы прекратить облизывания, власти также предлагают жать на гудок и надеяться, что животное испугается и убежит. При этом толкать лосей не рекомендуют, как и выходить из машины, – пишется в рекомендациях…

МГ: Лось вообще-то животное мирное, но дикое. И реакция у него на человека может быть самой неожиданной. Так что, думается, что пусть уж лучше оближут машину, чем случайно лягнут водителя…

«Любовь витает в воздухе!»

Тайваньская авиакомпания EVA Air запускает специальные «рейсы в никуда» для одиноких путешественников в формате speed dating («быстрые свидания»), во время которых они будут сидеть рядом с тем, кто им попадется методом случайного выбора.

Как пишет The Independent, пассажиры будут вылетать из аэропорта Тайбэя, три часа кружить над Тайванем и приземлятся в точке вылета.

«Лети! Любовь витает в воздухе», – гласит слоган мероприятия, в рамках которого бортпроводникам EVA отводится роль «купидонов».

Кроме того, в рамках мероприятия также будет предусмотрено двухчасовое общение на земле, где гости смогут пообщаться с большим количеством потенциальных партнеров.

«Из-за COVID-19 EVA Air организует полеты, чтобы удовлетворить желание людей путешествовать», – прокомментировал CNN Travel представитель фирмы по быстрым знакомствам You and Me, с которой EVA Air сотрудничала для проведения мероприятия. В настоящее время запланировано три таких рейса: один на Рождество, один в канун Нового года и один на Новый год. Всего на рейс доступно 40 билетов – 20 для мужчин и 20 для женщин. При этом к участникам программы выдвигаются определенные требования: наличие высшего образования и гражданства Тайваня, а также соответствие возрастному диапазону – от 24 до 35 лет для женщин и от 28 до 38 лет для мужчин.

Стоит такое удовольствие недешево – 8 388 тайваньских долларов (около 300 долларов США) с человека. В стоимость билета включены: сам рейс, питание на борту плюс свидание на месте, которое варьируется от завтрака до полдника или ужина при свечах. Уже после такого свидания пассажиры рассказывают, кто больше всего им приглянулся. Билеты на первый рождественский рейс уже распроданы.

Стоит отметить, согласно исследованиям в области отношений, в современном мире одним из самых перспективных считается именно знакомство в путешествии, причем как для будущих длительных отношений, так и коротких бурных романов. В первом случае пары сходятся на почве общей любви к приключениям, во втором – как правило, на отдыхе, особенно в другом городе или стране, люди чувствуют себя раскованнее и, соответственно, больше открыты к романтическим экспериментам.

МГ: Дороговато, конечно, но оно того стоит – такое знакомство в любом случае запомнится на всю жизнь. А может, и украсит ее…

Доносчица…

Полицейский из Саяногорска взял джип на тест-драйв, а супруге соврал, что теперь эта машина его. Женщину новость нисколько не обрадовала, потому что они вот-вот должны развестись, а тут такие дорогие покупки, которые явно несоизмеримы с зарплатой участкового. Она решила, что муж совершенно точно замешан во взяточничестве, и пошла жаловаться в полицию, чтобы там с ним разобрались. На её донесение тут же отреагировали и выяснили, что мужчина просто хотел покрасоваться перед женой…

МГ: Хорошо, хоть коллеги у полицейского порядочные! А после этого развод, действительно, неминуем…

