Новогодние байки

Как трудно играть спектакль 1 января

– В Театре Моссовета шла замечательная сказка Анатоля Франса «Пчелка», – рассказывает режиссер Андрей Житинкин. – Представьте состояние бедных актеров, которым утром 1 января нужно было играть в этом спектакле гномов – с накладной попкой, дурацким круглым носиком, произносить текст детскими голосами... Опустился занавес, семь гномов вышли на сцену «после вчерашнего». По сюжету Пчелка умирает, и гномы должны ее оживить своим «теплым» дыханием. Очень безобидная в мирное время реплика «Надо на Пчелку подышать, чтобы она ожила», утром 1 января прозвучала почти угрожающе. И вот все гномы стали на Пчелку дышать. А один гном, который накануне особенно бурно праздновал Новый год, так задышал, что актриса, изображавшая Пчелку, в мгновение ожила. И сказала ему низким голосом: «Да я сама на тебя сейчас подышу».

Аниматор Гарри Бардин

Однажды я пал жертвой собственного замысла. Меня пригласила заведующая элитного детского сада для детей иностранных дипломатов поработать Дедом Морозом. Мое актерское жалованье в то время было рублей 80, а услуги Деда Мороза оценивались в 12 рэ, то есть это была неплохая прибавка. Мы придумали сценарий, текст, и тут меня осенило: «Что-то скучновато я появляюсь перед детьми. Нету чуда. Давай спрячусь на подоконнике за шторой. И когда дети станут кричать: «Дедушка Мороз! Дедушка Мороз!» – спрыгну с этого подоконника к всеобщему удивлению». Так и решили. Но подоконник оказался узеньким, сантиметров 10 шириной. И в этом положении я простоял минут сорок, пока не раздалось долгожданное: «Дедушка Мороз!» Ноги меня не держали. Я распахнул занавески и прыгнул на четыре точки. Но встать уже не мог. Чудо произошло, правда, с детьми и их родителями, иностранными дипломатами, я разговаривал, стоя на четвереньках.

Борис Львович

– Однажды на елке ко мне подошла девочка и спросила: «Дедушка, а у тебя ножки ледяные?» Я поднял подол шубы. «Живые!» – закричала девочка, потом прижалась ко мне и сказала: «Дедушка Мороз, я тебя так люблю, так люблю...»

«Кто я, дети?»

Дед Мороз со стажем Николай Цвигун не является профессиональным артистом, но в волшебного деда с целью приработка под Новый год превращается уже лет пятнадцать.

– Один мой знакомый должен был работать на утреннике в школе, – рассказал Цвигун. – По сценарию он должен был представиться ребятишкам словами: «Я седовлас и краснонос. Кто я дети?». Школьники хором отвечали: «Дед Мороз!». Но однажды он все перепутал и сказал: «Я краснонос и седовлас. Кто я дети?». Естественно, тут же нашелся отрок, который подобрал подходящее в рифму слово.

Александр Ширвиндт

«Одно время в Москве самым главным Дедом Морозом работал артист по фамилии Хвыля. Он прославился тем, что, открывая утренник, всегда говорил: «Здравствуйте, дорогие дети Кремля!» Но однажды на очередную ёлку он пришёл, едва держась на ногах, и, забыв текст, обратился к детям: «Детки, я подзабыл, что я должен у вас спросить?»

Из зала ему закричали: «Дедушка Мороз, загадай загадку!» Хвыля согласился: «Пожалуйста! Вот сегодня мы со Снегурочкой «отчесали» 15 ёлочек по 30 рублей каждая. Сколько мы заработали за день, дети?» Больше его на ёлки не приглашали…»

Новогодняя история (автор неизвестен)

Дело было в девяностые. Моей маме – школьному учителю – пришла в голову идея, как ребят поздравлять перед Новым годом. Выбирался погожий день, детей на автобусе вывозили на экскурсию по природоведению в ближайший лес – кормушки для птиц повесить, следы заячьи поискать. Предварительно в тот же лес снаряжалась команда в три человека – водитель и два учителя в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, которые наряжали на полянке симпатичную елочку и прятали под нее кульки с подарками. Когда экскурсия «случайно находила» в лесу украшенную елку и к ним выходил настоящий Дед Мороз из настоящего леса – восторгу детскому не было предела!

Дедом Морозом был мой двухметровый отец, и костюм у него был очень колоритный.

И вот в один год пока ждали детей, отец, будучи уже при полном параде, отошел в лес чуть подальше и слышит: «Тюк-тюк...» Выглянул за сугроб – а там мужик с топориком браконьерствует. Ну отец и подошел к нему тихонько, руку в рукавице на плечо положил и как гаркнул басом:

– Что же ты, мужик, ёлочку мою рубишь???

Таких ошалевших глаз отец не видел никогда... Ну за топором и одним валенком тот мужик так и не вернулся, сколько отец ему не кричал вслед...

Новогодняя история (автор неизвестен)

Полчаса назад встретили новый год, проводили старый – все, как у нормальных людей. Я, долго не задерживаясь дома, собрался к товарищу на квартиру. Выхожу на улицу – вовсю идет празднование в форме запуска всевозможных ракет и взрывов петард. У дороги сидит на корточках мужик и пытается поджечь фитиль очередной ракеты (предыдущая стартовала буквально 10 секунд назад). Из-за угла выскакивает какая-то мелкая дворовая собачонка и начинает его яростно облаивать. Мужик нехотя поворачивает в ее сторону свою голову (выпитое спиртное дает о себе знать) и заплетающимся языком, в то же время полным энтузиазма покорителя космоса, выдает:

– О-о-о! Стрелка!!! Щас и тебя запустим!!!

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