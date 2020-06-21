Наземные казино ищут способы привлечь игроков

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Граница с Макао будет закрыта до конца лета

Азартные игры онлайн стали гораздо популярнее, в связи с закрытием наземных казино из-за пандемии коронавируса. Многие заведения уже возобновляют свою деятельность, а некоторым и вовсе пришлось признать себя банкротом. По заверениям директора Государственного управления по туризму Макао (MGTO), карантинные ограничения продлятся до конца лета. Всё это приведёт к недостатку клиентов по причине закрытых границ.

Предполагалась организация туров между зоной свободной торговли Хэнцинь и Макао, но пограничный контроль был ужесточен и затею пришлось отложить. Пока местные жители не смогут путешествовать, им будут предоставлены скидки на проживание в отелях, покупки в торговых центрах и кафе. Посещаемость гостиниц уже возросла на 4%, что позволило запустить в этих местах гемблинг-рекламу, предоставив щедрые бонусы местным геймерам.

Уровень безработицы в Макао продолжает расти

В связи с введением карантинных ограничений, многие заведения в регионе были временно закрыты. Большую часть из них составили казино, что и привело к небывалому ранее показателю безработицы. Согласно статистике, она оказалась самой высокой за последние 8 лет. Снизилась и заработная плата сотрудников казино. Если ранее средняя зарплата достигала 20 тысячи долларов за первый квартал, то сейчас эта сумма снизилась до 16 тысяч.

Туристов Макао не будут облагать налогом

MGTO ещё в мае отказалось вводить налог на въездных туристов, желающих сыграть в азартные игры. Изучив особенности туристической отрасли и техническо-экономические обоснования, было принято решение не облагать иностранных гостей дополнительными расходами. Были учтены и последствия пандемии, которые привели к простою игорных заведений и снижению заинтересованности граждан в казино. Туристическая отрасль играет крайне важную роль в развитии местной экономики, поэтому правительство всеми силами старается создать благоприятные условия для возобновления потока иностранных гостей.

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