Надежность и качество по разумной цене: KAMA PRO – для дальнего пути

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Цельнометаллокордные шины. Их надежность, прочность, экономичность уже не вызывает вопросов. Особенно после появления на рынке нового поколения ЦМК шин KAMA PRO с улучшенной рецептурой резиновых смесей и новым технологическим подходом, производителем которых выступает Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES. В 2018 году на международной выставке The Tire Cologne в Германии компания представила шина повышенной проходимости с регулируемым давлением КАМА PRO NU 404.
Оригинальная рецептура резиновой смеси и рисунок протектора обеспечивают рост ходимости, прочность и долговечность ЦМК шин KAMA PRO. Регулировка внутреннего давления и возможность сохранять его на одном уровне сколько требуется экономит топливо и адаптирует КАМА PRO NU 404 под любую дорогу.
Экономическая эффективность ЦМК шин KAMA PRO нового поколения в сравнении с «традиционными» это плюс 8% к грузоподъемности, до 15% экономии топлива, снижение стоимости 1 км до 5 копеек. А еще ходимость с учетом восстановления каркаса и дорарезкой протектора составляет до 700 000 км.
Восстанавливают шины KAMA PRO на предприятии ООО «КаМаРетрэд», одном из крупнейших заводов в России по восстановлению грузовых цельнометаллокордных шин методом холодной наварки протектора. Гарантия на шины KAMARETREAD составляет 2 года.
Немаловажно и то, что приобрести KAMA PRO можно напрямую от производителя через интернет-магазин www.kamatyres.shop.
«Цельнометаллокордные шины пользуются все большей популярностью у владельцев грузового и пассажирского транспорта, строительно-дорожной и другой техники. Рыночная доля высокотехнологичных ЦМК шин растет и сегодня составляет уже почти половину от всех выпускаемых грузовых шин. Это – тенденция: перевозчики хотят получить более современный продукт, который в итоге дает большую экономию в эксплуатации и обслуживании», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».
Уже в ближайшее время KAMA TYRES планирует запустить серийное производство ЦМК шин KAMA PRO с RFID-метками. Опытные образцы сейчас проходят тестовые испытания в реальных условиях эксплуатации.
Цельнометаллокордные шины. Их надежность, прочность, экономичность уже не вызывает вопросов. Особенно после появления на рынке нового поколения ЦМК шин KAMA PRO с улучшенной рецептурой резиновых смесей и новым технологическим подходом, производителем которых выступает Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES. В 2018 году на международной выставке The Tire Cologne в Германии компания представила шина повышенной проходимости с регулируемым давлением КАМА PRO NU 404.
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