ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
В каких городах Урала самый грязный воздух?
2020-10-29-02-39-25
Наблюдение 13 городов УрФО в период с 2010 по 2019 год показало, что самый плохой воздух в Магнитогорске и Кургане.
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Надежность и качество по разумной цене: KAMA PRO – для дальнего пути
Ксения ДАВЫДОВА   
27 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Надежность и качество по разумной цене: KAMA PRO – для дальнего пути

Цельнометаллокордные шины. Их надежность, прочность, экономичность уже не вызывает вопросов. Особенно после появления на рынке нового поколения ЦМК шин KAMA PRO с улучшенной рецептурой резиновых смесей и новым технологическим подходом, производителем которых выступает Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES. В 2018 году на международной выставке The Tire Cologne в Германии компания представила шина повышенной проходимости с регулируемым давлением КАМА PRO NU 404.

 

 

Оригинальная рецептура резиновой смеси и рисунок протектора обеспечивают рост ходимости, прочность и долговечность ЦМК шин KAMA PRO. Регулировка внутреннего давления и возможность сохранять его на одном уровне сколько требуется экономит топливо и адаптирует КАМА PRO NU 404 под любую дорогу.

Экономическая эффективность ЦМК шин KAMA PRO нового поколения в сравнении с «традиционными» это плюс 8% к грузоподъемности, до 15% экономии топлива, снижение стоимости 1 км до 5 копеек. А еще ходимость с учетом восстановления каркаса и дорарезкой протектора составляет до 700 000 км.

Надежность и качество по разумной цене: KAMA PRO – для дальнего пути

Восстанавливают шины KAMA PRO на предприятии ООО «КаМаРетрэд», одном из крупнейших заводов в России по восстановлению грузовых цельнометаллокордных шин методом холодной наварки протектора. Гарантия на шины KAMARETREAD составляет 2 года.

Немаловажно и то, что приобрести KAMA PRO можно напрямую от производителя через интернет-магазин www.kamatyres.shop.

«Цельнометаллокордные шины пользуются все большей популярностью у владельцев грузового и пассажирского транспорта, строительно-дорожной и другой техники. Рыночная доля высокотехнологичных ЦМК шин растет и сегодня составляет уже почти половину от всех выпускаемых грузовых шин. Это – тенденция: перевозчики хотят получить более современный продукт, который в итоге дает большую экономию в эксплуатации и обслуживании», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Уже в ближайшее время KAMA TYRES планирует запустить серийное производство ЦМК шин KAMA PRO с RFID-метками. Опытные образцы сейчас проходят тестовые испытания в реальных условиях эксплуатации.

Источник: https://www.avtovzglyad.ru/promo/punkt-naznacheniya-kommercheskij-transport-v-ekonomichnom-rezhime/2020-10-26-kama-pro--peredovye-tehnologii-dlja-dalnih-rossijskih-dorog/

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 