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Коммерческий транспорт: в ЖКХ, турфирмах, сфере перевозок… В общем, везде
Ксения ДАВЫДОВА   
23 Ноября 2020 г.
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Коммерческий транспорт: в ЖКХ, турфирмах, сфере перевозок… В общем, везде

Коммерческий транспорт. А вы знаете, что это за машины такие? Да любые, в принципе, но назначение у которых – получение прибыли. В наличии коммерческого авто могут быть заинтересованы, к примеру, разные фирмы – чтобы осуществлять выезды на деловые переговоры, встречать гостей, отправлять и забирать необходимую документацию и т.д. Машины для служб такси – это тоже коммерческий транспорт. Большие самосвалы – также, на них можно осуществлять такую популярную услугу, как грузоперевозки. Требования к коммерческому транспорту предъявляются в зависимости то того, какой предполагается для машины функционал.

Конечно, в первую очередь коммерческий транспорт должен отличаться надежностью. Например, представители линейки Volkswagen давно уже завоевали подобную репутацию. Трудяги Caddy и Amarok, представительные Multivan и Caravelle…. Эти и другие машины известного бренда, к слову, можно для предпринимательской деятельности выбрать и приобрести здесь: commercial.volkswagen-kuntsevo.ru/.

Легковые фургоны, пикапы, микроавтобусы – удобный и комфортный коммерческий транспорт, который отлично подходит для поездок по городу и за его пределами. Туристические фирмы, свадебные агентства – в этих и многих других компаниях отлично подойдут для организации ряда направлений деятельности такие машины. Как вариант - Volkswagen Transporter. Водители отмечают надежность этой машины, экономичность, высокую удобную посадку, вследствие чего за рулем не устаешь, вместительный комфортный салон. Еще этот автомобиль в меру проходим, имеет доступные запчасти, недорогой ремонт.

Для транспортировки объемных и тяжелых грузов могут применяться компаниями такие машины, как грузовики. К примеру, грузовики среднего тоннажа. В ходу у компаний бортовые грузовые автомобили. Они могут быть с открытым либо закрытым кузовом. Отличаются эти машины наличием боковой платформы, размещенной соответственно сбоку, для погрузки/разгрузки каких-либо грузов. Еще один востребованный вариант – автофургоны с закрытым кузовом. Здесь погрузка/разгрузка машины возможна только сзади.

Особая категория коммерческого транспорта – разного назначения специальная техника. Управляющая компания, например, может иметь в своем парке снегоуборочные, поливальные, илососные, дорожные машины, мусоровозы, распределители реагентов, экскаваторы, грузовики и т.д.

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