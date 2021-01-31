Какой весны нынче ждет Россия?

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Синоптики предоставили прогноз погоды на весну 2021 года. По словам экспертов, это будет необычный весенний период, который не похож на то, что видели россияне в прошлом году.
Прогноз погоды на весну-2021
Специалисты Гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на весну 2021 года. Сообщается, что температурный фон в начале и в середине весеннего периода следующего года будет заметно отличаться от того, что было в прошлом году. По словам Романа Вильфанда, который представляет Гидрометцентр, весна 2021 года будет сопровождаться высокими температурами в европейской части Российской Федерации. Также эксперт отметил, что температура может держаться на отметке +14℃.
Специалист считает, что Европейская часть Российской Федерации будет рада такой температуре, особенно учитывая тот факт, что половину зимнего периода россияне провели с аномальным холодом. Также Вильфанд отметил, что такой температурный фонд характерен для конца марта или 1 апреля, но никак не для начала весеннего периода.
На территории Краснодарского края стоит ожидать потепление до +19℃. В других регионах российского государства погодные условия будут “в норме”, сообщают представители Гидрометцентра. В центре погоды “Фобос” решили воздержаться от комментариев о погодных условиях весной 2021 года. По словам представителей центра, прогноз будет опубликован ближе к первому месяцу весны. Примечательно, что в России с весны 2020 года аномальная погода. Например, в столице РФ весной был мокрый снег, а в летний период россиян накрыла аномальная жара.
Есть и погодные опасности
Конец января 2021 года будет не самым приятным для россиян в плане погоды. Сообщается, что 28-30 января 2021 года на территории Крымского полуострова будет снегопад и отложения мокрого снега. Температура воздуха понизится на восемь градусов. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду, 28-29 января 2021 года — до 25 метров в секунду. Эти погодные условия называют опасным явлением.
Известно, что до 29 января 2021 года включительно такая же погода прогнозируется на территории Краснодарского края, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии. В предгорных и горных районах Чечни и Ингушетии порывы ветра могут превышать показатели в 32 метра в секунду.
В самом начале февраля 2021 года будет неблагоприятная погода. В некоторых регионах может выпасть до 19 миллиметров осадков. В Московском регионе до конца рабочей недели также будут опасные погодные условия. По словам экспертов, стоит ожидать гололед, снежный покров и налипание на провода. При такой погоде специалисты не рекомендуют отправляться в путешествие, также желательно оставаться дома, если ситуация позволяет.
А что конкретно в феврале?
Представители центра погоды «Фобос» дали краткий прогноз на погоду в феврале 2021 года. Сообщается, что погодные условия в этом месяце в России будут нормальными, в стране будет тепло. На севере страны сильных холодов не ожидается. Примечательно, что зима 2019-2020 года была самой теплой за всю историю метеонаблюдений в РФ, тогда как зиму 2020-2021 годов называют самой странной и аномальной.
В Московской области в начале февраля стоит ожидать облачность с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха может доходить до +10℃, однако ближе к середине февраля в Россию вновь могут прийти морозы. Эксперты прогнозируют, что в Москве и области температура может опуститься до -19℃. Несмотря на это, февраль все равно называют наиболее приемлемым из всех зимних месяцев.
Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Сергей Калашников, комментируя инициативу Минфина США разместить на 20-долларовой купюре изображение активистки Гарриет Табмен, заявил, что портрет президента РФ Владимира Путина можно было бы разместить на пятитысячной купюре.
Про НЛО знают все, но, кажется, что никто их не видел. По крайней мере, явных доказательств пока у общества не было. Но случай, который произошел в Воронеже в 1989 году, все-таки порождает сомнение: может «тарелочки-то» и существуют? Ведь тогда название города оказалось в заголовках мировой прессы, где рассказывали о контакте людей с инопланетянами, что прибыли в один из местных парков. И потянулись в поисках информации в город журналисты из разных стран.
59% опрошенных россиян считают, что сегодня высшее образование менее доступно, чем в советское время, причем, данный показатель вырос на шесть процентных пунктов за пять лет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. 32% респондентов придерживаются обратного мнения.
Мы знаем Лилиту Озолиню как Марту из сериала «Долгая дорога в дюнах». Прибалтийская актриса смогла прославиться на весь Советский Союз, да и сейчас она не оставила творческую деятельность и продолжает активно трудиться.
Доктор технических наук, кандидат экономических наук Владимир Матвеев назвал Холокост выдумками сионистов и усомнился в нем. Такое мнение профессор озвучил на вебинаре с учителями Ленобласти. Оно вызвало большую волну возмущений в обществе. В СПбГЭУ, где педагог работает, допустили возможность его увольнения.
"Массовые протесты против ареста лидера оппозиции Алексея Навального вселяют неуверенность в режим Путина. Используются странные исторические реминисценции", - пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Фритьоф Беньямин Шенк, профессор истории Восточной Европы в Базельском университете.
Хотите узнать о приключениях натуралиста? Такую возможность может дать вам книга Дэвида Аттенборо, где автор – живая легенда и ведущий документального сериала о дикой природе «Планета Земля» на Би-би-си – рассказывает историю своей карьеры. На самом старте ему предоставилась уникальная возможность — путешествовать по миру в поисках редких животных для коллекции Лондонского зоопарка и снимать экспедицию для нового шоу Би-би-си «Зооквест». Ниже предлагаем прочитать фрагмент главы об экспедиции в Индонезию.
Председатель садового некоммерческого товарищества «Железнодорожник-4» в Читинском районе заплатит за незаконное отключение света, повлекшее гибель аквариумных рыбок. Такое решение принял Ингодинский районный суд.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.