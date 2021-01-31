Какой весны нынче ждет Россия?

Синоптики предоставили прогноз погоды на весну 2021 года. По словам экспертов, это будет необычный весенний период, который не похож на то, что видели россияне в прошлом году.

Прогноз погоды на весну-2021

Специалисты Гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на весну 2021 года. Сообщается, что температурный фон в начале и в середине весеннего периода следующего года будет заметно отличаться от того, что было в прошлом году. По словам Романа Вильфанда, который представляет Гидрометцентр, весна 2021 года будет сопровождаться высокими температурами в европейской части Российской Федерации. Также эксперт отметил, что температура может держаться на отметке +14℃.

Специалист считает, что Европейская часть Российской Федерации будет рада такой температуре, особенно учитывая тот факт, что половину зимнего периода россияне провели с аномальным холодом. Также Вильфанд отметил, что такой температурный фонд характерен для конца марта или 1 апреля, но никак не для начала весеннего периода.

На территории Краснодарского края стоит ожидать потепление до +19℃. В других регионах российского государства погодные условия будут “в норме”, сообщают представители Гидрометцентра. В центре погоды “Фобос” решили воздержаться от комментариев о погодных условиях весной 2021 года. По словам представителей центра, прогноз будет опубликован ближе к первому месяцу весны. Примечательно, что в России с весны 2020 года аномальная погода. Например, в столице РФ весной был мокрый снег, а в летний период россиян накрыла аномальная жара.

Есть и погодные опасности

Конец января 2021 года будет не самым приятным для россиян в плане погоды. Сообщается, что 28-30 января 2021 года на территории Крымского полуострова будет снегопад и отложения мокрого снега. Температура воздуха понизится на восемь градусов. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду, 28-29 января 2021 года — до 25 метров в секунду. Эти погодные условия называют опасным явлением.

Известно, что до 29 января 2021 года включительно такая же погода прогнозируется на территории Краснодарского края, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии. В предгорных и горных районах Чечни и Ингушетии порывы ветра могут превышать показатели в 32 метра в секунду.

В самом начале февраля 2021 года будет неблагоприятная погода. В некоторых регионах может выпасть до 19 миллиметров осадков. В Московском регионе до конца рабочей недели также будут опасные погодные условия. По словам экспертов, стоит ожидать гололед, снежный покров и налипание на провода. При такой погоде специалисты не рекомендуют отправляться в путешествие, также желательно оставаться дома, если ситуация позволяет.

А что конкретно в феврале?

Представители центра погоды «Фобос» дали краткий прогноз на погоду в феврале 2021 года. Сообщается, что погодные условия в этом месяце в России будут нормальными, в стране будет тепло. На севере страны сильных холодов не ожидается. Примечательно, что зима 2019-2020 года была самой теплой за всю историю метеонаблюдений в РФ, тогда как зиму 2020-2021 годов называют самой странной и аномальной.

В Московской области в начале февраля стоит ожидать облачность с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха может доходить до +10℃, однако ближе к середине февраля в Россию вновь могут прийти морозы. Эксперты прогнозируют, что в Москве и области температура может опуститься до -19℃. Несмотря на это, февраль все равно называют наиболее приемлемым из всех зимних месяцев.

По инф. 1rre.ru

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