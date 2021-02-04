Вера Брежнева продемонстрировала работу SberPay в видеоролике

|
Сбер выпустил новый ролик с участием Веры Брежневой, которая представила один из платежных сервисов – SberPay – оплату онлайн с помощью приложения СберБанк Онлайн.
Как сообщает пресс-служба Сбербанка, в ролике популярная певица продемонстрировала, как можно легко и просто совершать онлайн-покупки, не используя привычную пластиковую карту. Ведь иногда карта лежит так неудобно, что простое действие превращается в настоящую борьбу, в которой выигрывает тот, кто пользуется современным цифровым сервисом SberPay.
Онлайн-покупки становятся все более популярными, более того, 2020 год всем нам показал, что иногда – это единственный способ приобрести тот или иной товар или услугу. Все, кто шопится онлайн, знают, как неудобно бывает искать пластиковую карту или запоминать ее номер, чтобы ввести необходимые для покупки данные. Поэтому Сбер запустил собственный платежный сервис SberPay, с помощью которого можно, не используя карту, быстро, удобно и безопасно оплатить любую покупку через СберБанк Онлайн. Сервис SberPay, который мы представили рынку полгода назад, подключило более 65 тысяч партнеров, и их число продолжает расти. Наши клиенты оценили новый способ онлайн-шопинга: каждая седьмая покупка на площадке, где есть SberPay, уже оплачивается с помощью нового платежного метода, – говорит директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых.
SberPay позволяет клиентам Сбера максимально удобно и безопасно оплачивать свои покупки как в онлайн-, так и офлайн-магазинах. Основные преимущества SberPay: оплата происходит в три касания – больше не надо вводить номер карты и код из СМС; данные защищены – при оплате не сообщаются данные карты продавцу или стороннему сервису, а сама оплата происходит не на сайтах, а в СберБанк Онлайн; доступно всем пользователям СберБанк Онлайн. Cервис SberPay имеет также опцию бесконтактной оплаты офлайн, она доступна всем владельцам Android-смартфонов c поддержкой NFC, пользователям приложения СберБанк Онлайн. Процесс оплаты также полностью безопасен: данные карты остаются внутри Сбербанка. Перед оплатой на экране смартфона отображается сумма и валюта операции.
По инф. Телеинформа
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Неуютный прогноз: проблема бедности, вероятно, обострится
Проблема бедности в России может обостриться в нынешнем году после прекращения мер поддержки, которые были введены в «ковидном» 2020 году. Об этом на «круглом столе» заявила директор департамента Счетной палаты РФ Ольга Самарина.
-
Депутат из Петербурга: Власть могла бы предотвратить эти протесты
Депутат Законодательного собрания Петербурга Оксана Дмитриева считает, что массовые митинги можно было предотвратить. По ее мнению, народ вышел на улицы из-за накопленного объективного недовольства, а парламент должен был вычленить те проблемы, на решение которых мог повлиять.
-
Не щадит никого: COVID унес жизни 145 служителей РПЦ
Более 4 тыс. священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ) переболели коронавирусом, умерли — 145, следует из сообщения Рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения COVID-19.
-
Алиса Фрейндлих идёт на поправку, но до выписки из больницы ещё далеко
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих идет на поправку. Об этом журналистам сообщили в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова.
-
Есть загородное жилье? Имейте в виду: оно нынче дорожает!
Стоимость загородной жилой недвижимости в январе 2021 года повысилась более чем на 8% в годовом сопоставлении и достигла 6,6 млн рублей в среднем по России.
-
Обычное дело: как знакомства в интернете меняют нашу жизнь к лучшему
Сегодня интернет прочно вошел в нашу жизнь – здесь можно получить массу полезной информации, купить что угодно, обучаться, смотреть фильмы и слушать музыку, развлекаться и многое другое. И, что особенно радует, интернет предоставляет людям множество разнообразных вариантов для общения – социальные сети, чаты, мессенджеры и т.п. А в последние годы все большей популярностью пользуются различные сервисы для знакомств.
-
Какими будут цены завтра? Народ продолжает тревожиться
Инфляционные ожидания населения России, «значительно возросшие» в минувшем году, «заметно снизились» в январе 2021 года, но «остались на повышенном уровне». Об этом говорится в комментарии Центробанка РФ.
-
Знаменитый дом Еропкина в Москве возьмут под особую охрану
Особняк на Остоженке, 33, строение 1 входит в список федеральных памятников культурного наследия. Его построили в 1764–1772 годах по проекту знаменитого архитектора Матвея Казакова. Петру Дмитриевичу Еропкину, чье имя носит памятник, здание пожаловала Екатерина II.
-
Россия и США: президенты поговорили. Что дальше?
На прошлой неделе состоялся первый телефонный разговор Владимира Путина и Джозефа Байдена. Первое, что сразу стали мусолить: кто из них кому позвонил. Но это абсолютно неважно. Взрослые люди не затрудняются позвонить, если им нужно что-то обсудить. Путин поздравил Байдена с избранием на пост – это чисто дипломатический политес, и заодно они обсудили свои вопросы – главным образом продление договора по СНВ-3. Второе обстоятельство, которое обсуждается: разговор был на самом деле жестким и показал, что шансов на восстановление отношений нет.
-
Некоторые «короной» не заражаются. Стало известно — почему
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский перечислил три вероятных причины, из-за которых часть россиян не болеет коронавирусом.
-
Сергей Лавров упрекнул Запад в «однобокости» и «истеричности»
События, связанные с Алексеем Навальным, как и вообще почти все происходящее в России, освещаются на Западе очень своеобразно. «Истерика зашкаливает», — так прокомментировал ситуацию МИД РФ Сергей Лавров.
-
Анджелина Джоли и Брэд Питт ради детей готовы идти на уступки
Поклонники бывшей звёздной пары Анджелины Джоли и Брэда Питта, несмотря ни на что, продолжают следить за их жизнью. Многие заметили, что Джоли в последнее время стала не так категорично относиться к Питту.
-
Россия восстанавливает железнодорожное сообщение с Белоруссией
РФ возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией с 8 февраля. Об этом сообщили в правительстве России.
-
Психиатры заперли шамана Габышева за «громкие заявления» и «бред реформаторства»
Адвокат шамана Александра Габышева Ольга Тимофеева рассказала о претензиях врачей-психиатров, которыми они обосновали на суде необходимость его принудительного лечения.
-
Чемпионат мира по хоккею 2021 года проведут только в Латвии
Международная федерация хоккея на льду (IIHF) объявила столицу Латвии Ригу единственным городом, который примет чемпионат мира по хоккею 2021 года.
-
Авторитетный психолог: Кремль побудил все население России думать о Навальном
Никто ни в России, ни на Западе не сделал больше для «навальнизации» массового сознания, чем власть с ее жесткими методами и топорной пропагандой, считает психолог Александр Асмолов.
-
Полицейский из Иваново уволился из-за приговора Навальному
Житель Иваново уволился из органов МВД, поскольку считает приговор политику Алексею Навальному несправедливым. Отметим, что это уже второй случай, когда полицейский остается без работы из-за того, что его мнение идет вразрез с мнением большинства...
-
Ну и ну: ссора в очереди в поликлинике привела к драке со стрельбой
В Феодосии двое крымчан устроили драку в поликлинике из-за спора о порядке очереди на прием.
-
Отправиться за границу можно будет из Кузбасса и с Камчатки
Российские власти приняли решение о возобновлении международных авиарейсов еще из двух регионов. Это Кемерово и Петропавловск-Камчатский, сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.
-
Непослушная корова поссорила соседок
Жительница Прикамья обратилась в суд с иском о взыскании компенсации материального и морального вреда от нападения на нее соседской коровы. История, как говорится, нарочно не придумаешь!