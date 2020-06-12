В Сбербанке стали доступны онлайн-кредиты на технику Apple

Сервис кредитования «Покупай со Сбербанком» и компания re:Store, крупнейшая сеть магазинов и сервисных центров техники Apple в России, объявляют о старте сотрудничества в сфере онлайн-кредитования клиентов.
Как сообщает пресс-служба Сбербанка, чтобы приобрести товар в кредит, в официальном приложении или на сайте https://www.re-store.ru/ клиенту необходимо выбрать способ оплаты «Покупай со Сбербанком». После этого он переходит в Сбербанк Онлайн, где проверяет предзаполненную анкету и отправляет кредитную заявку. Ее рассмотрение занимает не более двух минут.
Таким образом, все проходит онлайн – без бумаг и визита в банк. Единственное, что нужно для оформления кредита, – дебетовая карта Сбербанка. При этом на скорость доставки товара его покупка в кредит не влияет.
– К нашему сервису онлайн-кредитования подключаются всё больше новых партнеров. Это означает, что у наших клиентов появляется еще больше возможностей приобретать товары в кредит, причем процесс мало чем отличается от обычной покупки, занимая всего пару минут. Удобство, скорость и безопасность — таковы ключевые особенности всех наших цифровых продуктов, и именно они лучше всего характеризуют сервис «Покупай со Сбербанком», – отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.
Директор сети магазинов re:Store Расим Лемберанский добавил, что в своей основе бренд
re:Store содержит стремление к инновациям и новым, современным подходам, превосходящим ожидания покупателей.
– Сегодня мы предлагаем нашим клиентам новый способ покупки товаров в кредит – «Покупай со Сбербанком». Благодаря этому сервису клиенты могут безопасно и удобно приобрести любой товар, потратив на это не более пары минут. Мы ценим доверие наших клиентов и уверены в том, что они оценят сервис по достоинству, – рассказал Расим Лемберанский.
По инф. Телеинформа
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