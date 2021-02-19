В Сбербанке начали прививаить сотрудников от COVID-19

В Байкальском банке ПАО Сбербанк началась вакцинация сотрудников от COVID-19. Прививочная компания стартовала в Иркутске, где 50 сотрудников банка во главе с председателем Байкальского банка Александром Абрамкиным прошли первый этап вакцинации препаратом «Гам-КОВИД-вак» («Спутник V»). Об этом сообщает пресс-служба банка.

Вакцинация стала продолжением профилактической работы банка по предотвращению заболевания коронавирусной инфекцией среди персонала. С начала пандемии в Сбере были приняты беспрецедентные меры защиты здоровья сотрудников: организован штаб противодействия эпидемии, приобретены индивидуальные меры защиты персонала (маски, дезсредства, защитные щитки), во всех отделениях и офисах банка были установлены рециркуляторы воздуха, проводился замер температуры у сотрудников и посетителей банка.

Регулярно в Сбербанке ведется мониторинг здоровья сотрудников, в том числе, в виде телефонного обзвона специалистов, переведенных на дистанционную работу. В коллективах отделений банка с первых дней развития в России и регионах заболеваемости COVID-19 идет информирование о мерах личной профилактики и необходимости соблюдения всех мер безопасности при работе в офисах и с клиентами.

Старт вакцинации также был дан и в Якутском, Читинском, Бурятском отделениях банка. В числе первых вакцину «Спутник-V» поставили заместители председателя Байкальского банка Оксана Лобова, Иван Подлужный, Дмитрий Жоров, а также руководитель Якутского ГОСБ Алексей Зезюлин.

Программа вакцинации в Байкальском банке Сбербанка является государственной, сотрудники банка самостоятельно принимают решение об участии в прививочной кампании. Вакцинацию проводят врачи городских поликлиник по предварительной записи, желающие приглашаются к определённому времени. Перед процедурой каждый пациент проходит обязательный врачебный осмотр и заполняет анкету о состоянии здоровья, а после введения вакцины не менее 30 минут находится под медицинским наблюдением. Для правильного хранения вакцины предусмотрено необходимое морозильное оборудование.

– Это важное мероприятие и важное решение лично для каждого. Мы работаем в большом коллективе, наши сотрудники ежедневно имеют массу контактов и встреч, вот почему вопрос «прививаться или нет» лично для меня не стоял. Вакцина – способ защиты от коронавируса и мы постарались сделать вакцинацию сотрудников максимально удобной и доступной. Необходимо принять все меры профилактики для того, чтобы не попасть под влияние вируса и не подвергать опасности партеров, близких и коллег, – прокомментировал председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.

По инф. Телеинформа

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