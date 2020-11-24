В Приангарье планируют построить ещё три школы в рамках государственно-частного партнёрства

В Иркутской области планируется построить еще три школы в рамках государственно-частного партнерства.

Как сообщила пресс-служба губернатора, государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» совместно с министерством просвещения России разрабатывает новые правила софинансирования строительства школ с привлечением средств федерального бюджета в рамках концессионных соглашений.

На региональном уровне этот вопрос рассмотрели 23 ноября на совещании под руководством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

– Вопрос строительства новых общеобразовательных учреждений в Иркутской области, создания дополнительных мест в образовательных организациях – актуальный для нашего региона. В Иркутской области сейчас почти 335 тысяч учеников, из них больше 36 тысяч первоклассников. Школ катастрофически не хватает. Дети учатся в две, а то и три смены. Нужно решать проблему кардинально. Считаю, что одним из вариантов может быть строительство образовательных объектов в рамках концессионных соглашений. Сейчас идёт формирование перечня муниципальных школ, которые планируется возводить по этой схеме, – сказал глава региона.

Схема предполагает заключение концессионного соглашения между частным инвестором (рассматривается группа компаний «Просвещение» как единый концессионер) и субъектом РФ, а также прямого соглашения с ПАО Сбербанк, по которому регион берет на себя финансовые гарантии по проекту.

Новые правила предоставления грантов предполагают строительство школ только в крупных городах. В Приангарье рассматривается создание двух школ в Иркутске на 1500 мест каждая (в микрорайонах Ново-Ленино и Союз) и Черемхово на 1275 мест.

Администрации муниципалитетов уже проводят работу по выделению земельных участков для строительства школ.

Стоит отметить, что новый механизм софинансирования концессионных соглашений является дополнительным к субсидиям, которые регион получает в рамках национального проекта «Образование», и направлен на покрытие дефицита учебных мест в крупных городах.

Для уточнения условий и определения плана дальнейшего взаимодействия в первой декаде декабря состоится совещание представителей госкорпорации «ВЭБ.РФ», министерства просвещения России и членов правительства Иркутской области.

По инф. Телеинформа

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