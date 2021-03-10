В Иркутске до 23 марта ограничено движение транспорта по улице Розы Люксембург

В Иркутске 23 марта ограничено движение транспорта по улице Розы Люксембург в связи с ремонтными работами на тепловой сети.

Как уточняет пресс-служба «Иркутскэнерго», движение закрыто до 17:00 23 марта внутри дворовой проезжей части в районе дома № 68. Заезд к соседним домам возможен с улицы Заводская в районе дома по адресу улица Розы Люксембург № 80 .

Место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме «пробки».

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...