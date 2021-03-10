ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В Иркутске до 23 марта ограничено движение транспорта по улице Розы Люксембург
По инф. Телеинформа   
10 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

В Иркутске 23 марта ограничено движение транспорта по улице Розы Люксембург в связи с ремонтными работами на тепловой сети.

В Иркутске до 23 марта ограничено движение транспорта по улице Розы Люксембург

Как уточняет пресс-служба «Иркутскэнерго», движение закрыто до 17:00 23 марта внутри дворовой проезжей части в районе дома № 68. Заезд к соседним домам возможен с улицы Заводская в районе дома по адресу улица Розы Люксембург № 80 .

Место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме «пробки».

По инф. Телеинформа

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 