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В Иркутске до 23 марта ограничено движение транспорта по улице Розы Люксембург
|По инф. Телеинформа
|10 Марта 2021 г.
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В Иркутске 23 марта ограничено движение транспорта по улице Розы Люксембург в связи с ремонтными работами на тепловой сети.
Как уточняет пресс-служба «Иркутскэнерго», движение закрыто до 17:00 23 марта внутри дворовой проезжей части в районе дома № 68. Заезд к соседним домам возможен с улицы Заводская в районе дома по адресу улица Розы Люксембург № 80 .
Место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме «пробки».
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