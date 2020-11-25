«Цифровой сад»: ведущие эксперты рассказали о садовом дизайне в медиапроекте Сбера

В новом выпуске проекта об осознанном потреблении «Цифровой сад» от СберПервого и Visa ведущие ландшафтные дизайнеры России Дмитрий Голубев и Юрий Фоменко обсуждают, почему вырос спрос на садовый дизайн во время пандемии, на что обратить внимание при выборе архитектора, как близость к природе влияет на психоэмоциональное состояние.
Как сообщает пресс-служба Сбербанка, в видеомастер-классе можно найти ответы на следующие вопросы:
- чем отличаются ландшафтный архитектор и садовник;
- из чего складывается стоимость проекта озеленения;
- в какой стране находится самая сильная школа ландшафтного дизайна;
- в чем специфика ландшафтной архитектуры в России.
Герои последнего выпуска, представляющие ландшафтно-архитектурное бюро «Мох», поделились трендами и правилами, на которые можно ориентироваться при проектировании своего сада. Кроме того, на платформе проекта «Цифровой сад» каждый сможет узнать про лучшие парки скульптуры, знаменитые ландшафтных бюро, и какая страна дальше всего ушла в использовании терапии лесом и садом.
СберПервый и Visa в июле 2020 года представили образовательный проект об осознанном потреблении – «Цифровой сад». В каждом выпуске эксперты рассказывают, как окружающие нас вещи формируют личность, образ жизни и среду. На платформе представлены: видео-мастер-классы по дизайну, моде, искусству, гастрономии – гид по осознанному потреблению в разных сферах жизни; статьи о философии проекта и истории известных брендов, которые упоминают герои.
СберПервый – премиальный формат обслуживания клиентов банка, который предлагает эксклюзивные решения для приумножения капитала и комфорта в повседневной жизни. Среди привилегий СберПервого: премиальные банковские карты, вклады с повышенными ставками, консьерж-сервис, льготные курсы обмена валют, страховые и инвестиционные продукты, доступ к самому крупному деловому сообществу топ-менеджеров и владельцев бизнеса «Клуб Первых». Услуги СберПервого можно получить в 150 офисах по всей стране.
По инф. Телеинформа
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