Стартовал День здоровья в Сбере

Ежегодное мероприятие – День здоровья в Сбере – стартует 12 марта. Во всех офисах Сбербанка станут доступны продукты СберЗдоровья – «Все врачи онлайн» и «Путь к здоровью».

Как сообщает пресс-служба банка, клиенты, которые приобретут эти продукты, смогут получить неограниченное общение с терапевтом, педиатром, а также четыре консультации с узкопрофильными специалистами (невролог, гинеколог, ЛОР, кардиолог и другие) в течение года, с которыми можно проконсультироваться из любого места 24/7, воспользовавшись компьютером или приложением в смартфоне. Дежурный терапевт ответит в течение одной-двух минут.

Также в ряде регионов станет доступно предложение, включающее, помимо телемедицинских консультаций, запись на очные приемы к врачам на тот случай, если по итогам онлайн-общения клиенту порекомендуют посетить клинику для осмотра, обследования или сдачи анализов. Это только часть продуктовой линейки СберЗдоровья, доступной во всех отделениях Сбера в России.

В этот день клиенты в офисах Сбербанка получат специальные промокоды для бесплатных онлайн-консультаций. Чтобы воспользоваться предложением, нужно прийти в отделение Сбербанка и получить консультацию о новых продуктах у сотрудников. Менеджеры помогут установить приложение СберЗдоровье, покажут, как им пользоваться, и расскажут о продуктах индустрии здравоохранения экосистемы Сбера, ответят на вопросы.

– Корпоративная культура Сбера основана на ответственном отношении к здоровью сотрудников и клиентов. В пандемию Сбер в кратчайший период перевел 70% офисных сотрудников на удаленную работу. Остальным, кто обеспечивал непрерывность деятельности банка, предоставил все необходимое для защиты здоровья. Каждый сотрудник всегда может рассчитывать на максимальное внимание и помощь со стороны Сбера, а в случае госпитализации – на индивидуальное сопровождение, – сказала заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец.

В период пандемии Сбер одним из первых организовал горячую линию, которой воспользовалось почти полмиллиона россиян. Программа по удаленному мониторингу больных СберЗдоровья и наши новейшие разработки с применением ИИ, которые позволили определять вероятный диагноз заболевания по снимкам КТ, спасли сотни жизней.

– Применяя самые высокие стандарты по защите здоровья сотрудников и клиентов, Сбер активно продолжает развивать индустрию здравоохранения в рамках своей экосистемы и делать все, чтобы качественная медицина и лекарства были доступны как можно большему числу жителей нашей страны, – подчеркнула спикер.

День здоровья в Сбере планируется проводить каждый год во вторую пятницу марта. Это мероприятие станет напоминанием десяткам миллионов россиян о том, как важно заботиться о здоровье – своем и своих близких.

По инф. Телеинформа

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