«Спасибо, что вы с нами»: Сбер поздравляет жителей Иркутской области с 23 февраля и 8 марта

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В трёх крупных городах Иркутской области – Иркутске, Ангарске, Братске Байкальский банк Сбербанка проводит праздничную акцию «Спасибо, что вы с нами». Об этом сообщает пресс-служба банка.
Особое поздравление с Днем Защитника Отечества и Международным Женским Днем при визите в отделение банка, накануне 23 февраля получали мужчины, а в преддверии 8 марта получат женщины. В офисах Сбера для клиентов подготовлен особый комплимент - брендированный шоколад, так банк решил поздравить жителей области с всенародно-любимыми праздниками. Специально для этих целей в Иркутск, Братск и Ангарск поступило более 16 тысяч плиток особого шоколада.
– Это уже вторая акция такого плана в нашем банке. Впервые шоколадные комплименты мы вручали в День качества, в ноябре прошлого года, и увидели, сколько улыбок и позитивного настроения это наше «спасибо» вызвало у людей. Опыт решили повторить, накануне 23 февраля так мы поздравляли мужчин, посещавших наши отделения, а сейчас готовимся радовать прекрасных дам. Нам всегда важно настроение, с которым клиент приходит в Сбер для решения своих задач, важно и то, с каким настроением он покидает наш офис. Акция «Спасибо, что вы с нами» – один из атмосферных элементов, созданных для комфорта пребывания посетителей в операционных залах. Главной ценностью для Сбербанка всегда являются люди, наши клиенты и если на их лицах появится еще одна улыбка, добрый взгляд, хорошее настроение – мы порадуемся вместе, – говорит председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.
По инф. Телеинформа
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