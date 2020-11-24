Соревнование Сбера по анализу данных побило рекорды по числу участников

Международное онлайн-соревнование по анализу данных и искусственному интеллекту AIJ Contest побило рекорды популярности по числу участников и представляемых ими стран.

Уникальное мероприятие Сбер проводит вместе с российскими и зарубежными партнёрами в рамках конференции Artificial Intelligence Journey, сообщает пресс-служба банка.

В этом году на состязание зарегистрировались около 1000 дата-сайентистов из 43 государств (на AIJ Contest 2019 было 350 участников из 14 стран). География также впечатляет: представлены все континенты, кроме Антарктиды. За победу будут бороться специалисты из следующих стран: Австралия, Беларусь, Бельгия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Гана, Дания, Египет, Индия, Ирландия, Испания, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Монголия, Нидерланды, Норвегия, Объединённые Арабские Эмираты, Россия, Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Словакия, США, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Япония.

В соревновании впервые участвовали школьники: от них поступила почти четверть от всех заявок, для учащихся была создана отдельная номинация. Самым юным участником AIJ Contest стал 9-летний житель Ижевска. Ребята, интересующиеся Data Science, решали те же задачи, что и взрослые, поэтому и призы будут соответствующими.

– Отрадно, что расширилась география не только самой конференции, но и онлайн-соревнования, которое мы проводим в преддверии AI Journey. Большое количество зарегистрированных участников из разных стран мира говорит о том, что тема развития искусственного интеллекта и анализа данных становится всё актуальнее. Участники хакатонов представили свыше 2700 решений, это отличный результат. Итоги соревнования подведём на конференции, – говорит первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Участникам были доступны три трека:

• «Digital Пётр» — первый трек соревнования, который проводился на базе нескольких технологий ИИ (компьютерное зрение, обработка естественного языка и графы знаний). Участникам конкурса предлагалось побороться за приз в рамках образовательной задачи с историческим уклоном: им предстояло создать алгоритм по распознаванию рукописей Петра I.

• NoFloodWithAI — специальный трек с социально значимой задачей, проводимый совместно с партнёрами Сбера. Участникам соревнования предлагалось разработать алгоритм краткосрочного прогнозирования уровней воды Амура для предотвращения чрезвычайных ситуаций в регионах России. Результаты соревнования планируется использовать для последующего снижения экологических рисков и минимизации экономического ущерба регионов.

• AI 4 Humanities: ruGPT-3 — трек для тех, кто хорошо знает нейронные сети. Он позволил познакомиться c перспективной технологией ruGPT-3, которая способна генерировать очень сложные осмысленные тексты всего лишь по одному запросу на «человеческом» языке. Например, с помощью неё можно самостоятельно ответить на существенную часть вопросов ОГЭ или ЕГЭ, а также написать код на Java по запросу «сделай мне сайт для интернет-магазина», придумать бизнес-идею для новых стартапов или написать новые научно-популярные статьи.

• Победители онлайн-соревнования разделят призовой фонд в размере почти 7 млн рублей. Награждение авторов лучших решений состоится на конференции AI Journey.

• AI Journey — крупнейшая площадка для получения актуальной информации про AI и его применение в России и за рубежом. Мероприятие проводится Сбером совместно с ведущими российскими и зарубежными компаниями. В 2019 году конференция AI Journey проходила в офлайн-формате, привлекла более 150 спикеров — ведущих экспертов отрасли и по количеству участников вошла в топ-5 мировых DS&AI-конференций.

В этом году ожидаются выступления около 200 ведущих российских и международных специалистов. Своё участие уже подтвердили такие известные эксперты, как Mike Davies, директор лаборатории нейроморфных вычислений Intel; Laurens van der Maaten, директор по исследованиям Facebook AI Research, NY Site Head; Jürgen Schmidhuber, директор лаборатории, IDSIA.

В рамках мероприятия, помимо онлайн-соревнования по технологиям AI, пройдет онлайн-конференция AI Journey Junior для учащихся средних и старших классов школы и трёхдневная онлайн-конференция, посвящённая разработкам в области машинного обучения, компьютерного зрения, обработки естественного языка, нейроморфных и гетерогенных вычислений и многим другим темам.

По инф. Телеинформа

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