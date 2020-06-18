Сервис СберЗдоровье поможет записаться на приём и получить онлайн-консультацию врача

Сбербанк запускает многофункциональный сервис СберЗдоровье, который будет предоставлять широкий спектр медицинских услуг. Это станет следующим шагом в развитии направления здравоохранения как одного из стратегически важных в экосистеме банка. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Сервис СберЗдоровье создан на базе компании DocDoc, которая вошла в Группу компаний Сбербанк в 2017 году. На данном этапе компания сотрудничает более чем с 4000 частных клиник. Общее число клиентов DocDoc сегодня превышает 7,5 млн человек. Оборот компании с момента вхождения в экосистему Сбербанка вырос в десять раз — до 1,5 млрд рублей в год.

С сегодняшнего дня сервис DocDoc будет ребрендирован в СберЗдоровье.

Через онлайн-ресурс СберЗдоровье жители России уже сегодня могут записаться на очный прием к врачу в частные клиники своего города, получить онлайн-консультацию с помощью телемедицины, обеспеченной медицинскими специалистами более 20 направлений; записаться к врачу по полису ДМС, вызвать врача на дом, записаться на диагностику, заказать комплексное обследование, вести свой дневник здоровья и даже позаботиться о своих питомцах с помощью ветеринарных услуг онлайн.

– Сегодня, особенно учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, мы видим устойчивое развитие телемедицинских сервисов, которые позволяют решать большинство возникающих вопросов между пациентом и врачом удаленно. Данная тенденция подтверждается в том числе растущей популярностью сервисов компании DocDoc. Сбербанк намерен применить свои технологии и опыт в построении онлайн-сервисов для развития многофункционального сервиса СберЗдоровье, – рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

СберЗдоровье будет развивать все виды медицинских услуг и объединит различные сервисы и продукты, которые касаются здоровья человека во всех его проявлениях. В скором времени с помощью СберЗдоровья можно будет приобрести лекарства онлайн, записаться и сдать анализы (в том числе на дому), получить услуги персонального медицинского консьержа. Также на платформе появится обширный раздел, посвященный здоровому образу жизни, – поиск и запись к персональным тренерам и в фитнес-клубы, консультации по тренировкам и правильному питанию и многое другое.

СберЗдоровье будет соответствовать всем требованиям безопасности и стандартам обслуживания Сбербанка, что гарантирует высокий уровень надежности предоставляемого сервиса. Внедрение передовых технологических решений Сбербанка, а также централизованная поддержка пользователей позволят предоставлять услуги на качественно новом уровне и постоянно увеличивать число пользователей сервиса.

По инф. Телеинформа

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