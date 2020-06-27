Сервис Сбербанк позволяет удалённо зарегистрировать право собственности на недвижимость

Сбербанк и Росреестр провели 1 миллион сделок по приобретению недвижимости с использованием сервиса «Электронная регистрация», который позволяет покупателям зарегистрировать право собственности удаленно, без посещения МФЦ.
Миллионным клиентом сервиса электронной регистрации стала жительница Башкирии Анна Устинова, которая приобрела квартиру в ипотеку Сбербанка.
– Воспользоваться «Электронной регистрацией» предложил менеджер банка – и действительно всё прошло очень быстро, буквально через 3 дня после сделки я уже получила все документы. Приятной неожиданностью для меня стало и то, что я оказалась счастливым миллионным клиентом. Спасибо большое за такой сервис Росреестру и Сбербанку! – говорит Анна Александровна.
26 июня представители руководства Сбербанка и Росреестра торжественно поздравили Анну Устинову и вручили памятный подарок от Сбербанка.
– Мы поздравляем нашего миллионного клиента и желаем счастливого новоселья! Мы рады, что наши сервисы помогают клиентам удобно, быстро и, главное, безопасно приобрести жилье и пользуются популярностью по всей России. Запуск нашего совместного проекта с Росреестром стал важным шагом на пути к цифровизации государственных услуг в сфере недвижимости и позволил перейти к дистанционному оформлению сделок в электронном виде. Особую значимость сервис приобрел в условиях всеобщей самоизоляции – спрос на услугу вырос на 50% по ипотечным сделкам и в 6 раз по сделкам с недвижимостью без ипотеки. На сегодняшний день более 82% сделок с недвижимостью в Сбербанке регистрируются через сервис электронной регистрации», – рассказал директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанк Николай Васев.
– Опираясь на успешный опыт реализации проекта по электронной регистрации сделок с недвижимостью со Сбербанком и в сотрудничестве с крупнейшими кредитными организациями, в настоящий момент мы разрабатываем универсальный стандарт взаимодействия. Мы нацелены на то, чтобы через полтора года весь процесс оформления сделки занимал у нашего клиента 1 рабочий день, – подчеркнул руководитель Росреестра Олег Скуфинский.
Пандемия коронавирусной инфекции показала, что основным трендом в предоставлении государственных услуг является цифровой формат, рассказали в ведомстве. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» Росреестром проводится целый комплекс мероприятий, направленных на увеличение доли ипотечных сделок, поступающих на государственную регистрацию в электронном виде. По итогам 2019 года 9% заявлений о государственной регистрации ипотеки поступило в Росреестр в электронном виде. По состоянию на июнь 2020 уже 37% заявлений о регистрации ипотеки поступает в электронном виде, что почти в два раза выше показателя национального проекта на 2021 год.
«Электронная регистрация» в комплексе с другими онлайн-сервисами ДомКлик позволяет покупателю и продавцу недвижимости решить все вопросы по сделке за один визит в банк, включая регистрацию права собственности. В случае покупки квартиры в новостройке сотрудник банка сам выезжает к клиенту домой для подписания и отправки документов на регистрацию. Зарегистрированные документы все участники сделки получают в личном кабинете ДомКлик и на электронную почту, сообщает пресс-служба Сбербанка.
Совместный сервис Сбербанка и Росреестра был запущен в январе 2016 года для сделок на вторичном рынке, в январе 2017 года сервис стал работать и для новостроек.
В большинстве регионов России срок регистрации сделок в электронном виде не превышает 4 дней, что в 2 раза быстрее по сравнению со стандартными сроками регистрации.
По инф. Телеинформа
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
В Петербурге жизнь жителей улицы Рубинштейна превратилась в ад
Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский направил губернатору Петербурга обращение с просьбой разобраться с ситуацией на улице Рубинштейна. Парламентарий рассказал, что ему поступают жалобы от жителей, жизнь которых «напоминает ад» из-за многочисленных баров и ресторанов.
-
Уроки пандемии
Всепланетное распространение заболевания, вызванное вирусом COVID-19, преподало человечеству ряд уроков. Очевидные и главнейшие из них следующие.
-
Доктор Мясников рассказал о страшных последствиях борьбы с COVID-19 в мире
Известный телеведущий и московский врач Александр Мясников оценил, сколько потерь принесла борьба с коронавирусом по миру. Он призвал «убрать эмоции и заняться арифметикой».
-
Бари Алибасов попал в психушку после запоя
Журналисты выяснили причину таинственного исчезновения известного российского продюсера Бари Алибасова накануне его дня рождения, 6 июня.
-
Заметки о разном…
Эти заметки, или «размышлизмы» на разные темы родились у меня от избытка свободного времени, поскольку я добровольно и добросовестно (заметьте, как человек, входящий в категорию 65+) почти три месяца провёл в самоизоляции из-за объявленной пандемии коронавируса, не обошедшего, увы, и нашу область.
-
За какие грибы вскоре могут оштрафовать до миллиона?
Минюст вышел на защиту грибов. Видимо, других забот уж нет и все проблемы государства решены.
-
Любите сидеть со скрещенными ногами? Ни к чему хорошему это точно не приведет
Если человек регулярно сидит в позе «нога на ногу», страдает его внешний вид и общее состояние здоровья. У этой привычки миллионы «приверженцев», обрисовала масштаб проблемы французский эксперт по процедурам похудения Клелия Монти.
-
Forbes составил рейтинг самых успешных российских звезд моложе 40
Журнал Forbes опубликовал новый рейтинг самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. Первое место занял боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов ($16,5 млн годового дохода), второе место досталось певице Ольге Бузовой ($2,7 млн), третье – певцу Егору Криду ($6,9 млн).
-
Жадность сгубила: помощницу Элины Быстрицкой осудили на 3,5 года
Дело помощницы Элины Быстрицкой наконец-то подошло к своему логическому завершению. Суд приговорил Ксению Рубцову к 3,5 годам колонии, к тому же теперь она должна вернуть семье артистки крупную сумму денег.
-
В каком районе Ленобласти чаще всего гадюки кусают?
В петербургский НИИ скорой помощи с начала сезона доставили 6 человек, укушенных гадюкой. В этом году особенно часто поступают пострадавшие из Приозерского района Ленобласти.
-
На Ямале пенсионерка скончалась после отказа в госпитализации
В Новом Уренгое пенсионерку с одышкой и болью в груди отказались госпитализировать. Бабушку увезли домой, где она вскоре скончалась.
-
Рекорды культурного Интернета: присоединимся к самому долгому поэтическому марафону в России?
Культурный Интернет последних месяцев наверняка побил немало рекордов. И неудивительно, ведь все «живые» мероприятия перебрались в онлайн, так что количество спектаклей, концертов и других интересных событий на квадратный метр Сети многократно увеличилось. Сегодня мы приглашаем вас стать свидетелями одного из таких рекордов: Библиотеки Востока Москвы решили провести поэтический онлайн-марафон, который продлится целые сутки!
-
«Золушку» из колонны парада в Калининграде наградили медалью Победы
На параде Победы в Калининграде одна из военнослужащих прославилась на всю страну. Во время торжественного марша девушка потеряла туфельку, но не растерялась, не сбилась и промаршировала превосходно. В итоге девушку наградили памятной медалью.
-
В Петербурге разрешат ходить в парки и откроют летние кафе
В Петербурге с 28 июня гражданам разрешат ходить в парки и скверы, а также посещать детские площадки. А с 29 июня заработает зоопарк и дворцы бракосочетаний, откроются летние кафе.
-
Елена Степаненко прокомментировала слухи о закрытии своего шоу
Телешоу «Ещё не вечер», автором и ведущей которого является Елена Степаненко, после нескольких месяцев эфира пропало из сетки вещания телеканала. Это мгновенно породило волну предположений и слухов о том, что шоу решили закрыть из-за низких рейтингов.
-
Полицейский отказался выезжать на семейный скандал, где муж в итоге убил жену
В Москве на полицейского Михаила Брухова завели дело о халатности. Он решил не отправлять наряд в квартиру, откуда слышались крики, удары и угрозы убийством. В итоге москвич до смерти забил свою жену.
-
Поправки в Конституцию: что говорят их противники? Прислушаемся к аргументам
Далеко не все в России одобряют вносимые в Конституцию изменения. Противники этой идеи полагают, что перед нами дымовая завеса, причем низкого юридического качества: "нас ждет крупнейшая спецоперация по мистификации за всю постсоветскую историю голосования". Взвешивая, "за" или "против" голосовать в эти дни - рекомендуем нашему пожилому читателю изучить и эти аргументы! Тем более, что аргументы "за" - как раз широко известны и разрекламированы...
-
Когда в СССР впервые установили восьмичасовой рабочий день?
26 июня 1940 года в СССР были введены новые условия труда. Тогда появился восьмичасовой рабочий день, семидневная рабочая неделя, а вместе с ними — уголовная ответственность за самовольный уход с работы.
-
Мама гимназиста полмесяца голодает, протестуя против поборов и травли
В Екатеринбурге в течение двух недель продолжает голодовку мать несовершеннолетних детей Татьяна Соловьева. Так она протестует против поборов и травли ее сына в гимназии № 120.
-
На трезвый взгляд: Михаил Ефремов – символ нашего времени?
Кадры страшной аварии на Садовом кольце – искорёженная машина с несчастным водителем (тогда ещё живым), взлохмаченный пьяный виновник, блуждающий по проезжей части, ещё ничего не понимающий, – отодвинули на второй план репортажи о коронавирусе и о небывалых волнениях, поставивших на колени Соединённые Штаты. В обсуждении случившегося публика разделилась на две неравные части, что тотчас отразилось в Сети, а потом в теле- и радиоэфире и на газетных страницах. Почему такой яростный резонанс?