СберСпасибо приглашает на онлайн-лекции от популярных блогеров

Программа лояльности «СберСпасибо» совместно с агентствами Rabbit & Carrot и BLGN запустила серию онлайн-лекций для тех, кто хочет получать новые знания не выходя из дома. Участники программы лояльности, подав заявку на участие в проекте, могут стать студентами одного из предложенных факультетов: кино, моды, экологии, бьюти, монтажа. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Каждый факультет возглавляет блогер, эксперт по тематике. За «экологию» отвечает телеведущая Ирена Понарошку, за «моду» – стилист и основатель школы моды Гоша Карцев, с киноиндустрией студентов познакомят актриса Рина Гришина и сценарист Ламара Карчава. Факультет бьюти взяла на себя блогер Катя Мезенова, а курс монтажа – режиссёр Вадим Балабанов.

Программа обучения рассчитана на две недели и состоит из трёх лекционных занятий с использованием интерактивных форматов и домашних заданий. Все лекции пройдут в ZOOM, а по окончании учёбы состоится онлайн-выпускной.

Для того чтобы присоединиться к проекту, нужно выполнить простые условия:

иметь на счету более 100 бонусов;

совершить минимум три покупки по карте СберБанка в период с 1 по 13 декабря;

заполнить анкету-заявку на сайте: https://spasibostudy.online/.

На каждом факультете на одном потоке будет обучаться по 10 студентов, все они получат брендированную форму. Обучение стартует 15 декабря, а узнать расписание лекций на сайте можно уже сейчас.

– Этим проектом мы хотим поддержать наших клиентов, которые заинтересованы в качественном и актуальном образовательном контенте. Мы продолжаем пилотировать успешно стартовавшую этой весной механику с бонусами what money can’t buy. Только наши клиенты – участники «СберСпасибо» могут получить то, что нельзя купить за рубли, – говорит генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо» Андрей Писарев.

Образовательная платформа запущена в рамках онлайн-проекта «Спасибо, что дома», который стартовал весной этого года. Напомним, что во время весенней самоизоляции программа «СберСпасибо» также провела серию онлайн-вечеринок для участников-именинников.

По инф. Телеинформа

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