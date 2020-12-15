СберЛогистика открыла пункты приема и выдачи посылок в 47 отделениях банка

Сервис экосистемы Сбера – Сберлогистика расширил географию обслуживания населения Иркутской области и теперь доступен в 47 отделениях Сбербанка, работающих в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Первые услуги СберЛогистика на территориях присутствия Байкальского банка Сбербанка начала оказывать осенью 2019 года, прием посылок от граждан осуществлялся только в одном отделении банка, расположенном в Иркутске, по адресу ул. Нижняя набережная,10. В октябре 2020 года распределительный центр и курьерская сеть логистического оператора начала работу в Братске. На данный момент точки выдачи и отправки посылок действуют в Иркутске, Братске, Ангарске и Шелехове.

Механика логистики отправлений сервисом организована в едином формате: оформить посылку клиент может заранее – на сайте СберЛогистики или через Сбербанк-Онлайн, либо провести всю необходимую процедуру регистрации отправления в офисе Сбера. В мобильном приложении Сбербанк Онлайн необходимо найти в поиске раздел «Посылка», затем ввести данные отправления – рассчитать стоимость, определиться со способом доставки («Сберпосылка» или «Сберкурьер»); определить пункт отправки; ввести данные получателя и пункт получения посылки.

Оформляя заказ на отправку посылки в отделениях Сбера с подключенным сервисным центром СберЛогистики, граждане могут воспользоваться бесплатной упаковкой отправлений. Стоимость доставки посылки весом до 5 кг – от 99 рублей. Принятый груз регистрируется ответственным за сервис сотрудником Сбербанка, размещается в специальном боксе для хранения, а затем передается на отправку согласно реестру. Сроки доставки посылок в пределах РФ в среднем варьируются от 3 до 5 дней, в зависимости от направления отправления.

– Экосистема Сбербанка развивается очень динамично. Еще год назад СберЛогистика только делала первые шаги в байкальских регионах, а сегодня уже в 85 отделениях Сбера, работающих на территории Иркутской области, Якутии, Бурятии, Забайкальского края жители могут пользоваться ее услугами. Сервис зарекомендовал себя скоростью и качеством доставки отправлений, доступными и экономичными ценами. А главное – комфортом организации самого процесса отправки посылок. Сегодня курьерская доставка СберЛогистики работает и в наших регионах. В шаговой доступности открылись пункты приема посылок на базе отделений Сбера – это большой шаг в развитии логистических услуг для населения регионов. Приятно, что расширение сети пунктов сервиса состоялось накануне Нового года, когда отправка посылок для многих жителей регионов становится особенно актуальной, – говорит председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.

– Наша компания предоставляет услуги доставки в 82 региональных центрах России и прилегающим к ним городам. Сейчас основной упор компания делает на развитие сети пунктов выдачи заказов и постаматов в отделениях Сбербанка, потому что такое местоположение удобное и безопасное для клиента. В планах СберЛогистики открыть 2500 пунктов выдачи заказов и расположить 10500 постаматов в отделениях Сбера, в том числе в зонах 24/7, по всей стране. На территории присутствия Байкальского банка Сбербанка СберЛогистика доставляет заказы частных клиентов и заказы из интернет-магазинов, – прокомментировала заместитель генерального директора по коммерции СберЛогистики Мария Зайцева.

Полный список отделений Сбербанка с пунктами приема и выдачи посылок СберЛогистики можно посмотреть на сайте сервиса https://shiptor.ru/sberlogistics/pickpoint/.

По инф. Телеинформа

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