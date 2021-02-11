СберИндекс определил регионы, в которых живут самые романтичные россияне

14 февраля 2020 года индекс потребительской активности, рассчитываемый на портале www.sberindex.ru, приблизился в нескольких регионах России к наивысшему значению в 100 пунктов. Такого уровня активность покупателей обычно достигает только один день в году – 30 декабря, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Тем не менее, в Красноярском крае и Белгородской области на прошлый День святого Валентина индекс составил 99 пунктов, что косвенно может свидетельствовать о том, что именно здесь живут самые романтичные россияне. Им уступают один пункт Самарская, Орловская, Амурская области, а также Республика Карелия. 97 пунктов составил индекс потребительской активности в Республике Татарстан при среднем значении по России 89 пунктом.

Самым неромантичным регионом оказалась Республика Тыва – 72 пунктов. Далее следуют Мурманская область (79 п.), Ставропольский край, Республика Дагестан (81 п.), Ямало-Ненецкий АО и Сахалинская область (82 п.).

В целом в 44 регионах индекс потребительской активности 14 февраля был выше или равен среднему по России.

По инф. Телеинформа