Сбербанк запустил онлайн сим-карту eSIM

Виртуальный оператор связи СберМобайл, входящий в экосистему Сбера, запустил виртуальную сим-карту eSIM, которую можно оформить и использовать полностью в онлайн-режиме в мобильной версии СберБанк Онлайн.
Как сообщает пресс-служба Сбербанка, в отличие от классической пластиковой сим-карты, eSIM – это чип, встроенный в ряд моделей смартфонов.
Чем eSIM лучше обычной сим-карты:
- Не привязана к определенному оператору связи, поэтому ее могут использовать как абоненты СберМобайл, так и клиенты других операторов.
- Может работать одновременно с имеющейся в телефоне сим-картой: пользователь сам выбирает, на какой номер будут поступать звонки и сообщения, а какой использовать, например, для выхода в интернет.
- Оформляется и управляется в приложении «СберБанк Онлайн». Виртуальная сим-карта от СберМобайла обеспечивает максимальную доступность услуг связи. Не нужно ехать в офис оператора, сканировать документы и QR-коды, скачивать дополнительные приложения. Профиль загружается автоматически нажатием одной кнопки в СберБанк Онлайн, что делает процесс подключения eSIM полностью бесшовным для клиента. В мобильной версии СберБанк Онлайн всегда можно быстро и удобно проверить баланс eSIM и ее статус, узнать остаток по тарифу и оплатить связь.
- Удобна в использовании: ее нельзя потерять или испортить, у нее нет срока годности.
- Можно оформить любое количество виртуальных карт.
Технология уже доступна первым 10 тысячам пользователей в 68 регионах страны. Список работающих с eSIM устройств – на сайте СберМобайл. Использование eSIM отвечает всем требованиям безопасности и законодательства РФ в области оказания услуг связи.
– Мы строим нашу экосистему, чтобы предлагать клиентам лучшие сервисы, экономящие их время, силы и деньги. Новая услуга – оформление eSIM в СберБанк Онлайн – полностью отвечает этой цели. Это пример отличной интеграции наших традиционных банковских сервисов и продуктов компаний экосистемы Сбера, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.
– Это уникальная реализация технологии eSIM в банковском мобильном приложении, которая позволяет любому клиенту Сбера оформить и настроить виртуальную сим-карту полностью онлайн. Не нужно ездить в офис и подписывать бумажные документы, профиль загружается автоматически – нажатием всего одной кнопки в приложении «СберБанк Онлайн». В результате электронные документы о подключении к оператору связи, как и банковские документы, всегда доступны в вашем смартфоне. Перед оформлением и загрузкой профиля клиенты могут выбрать комфортный для себя тариф. Технология позволяет использовать несколько номеров от разных операторов, что упрощает смену тарифов и операторов, – сказал гендиректор «Сбербанк-Телеком» Руслан Гурджиян.
СберМобайл – ключевой бренд оператора связи ООО «Сбербанк-Телеком». Компания входит в экосистему Сбера и предлагает самые современные способы подключения, стабильную связь, сбалансированные тарифы как для частных лиц, так и для бизнеса. К настоящему моменту за достаточно короткий для индустрии период услугами СберМобайла могут пользоваться жители более 68 регионов страны с потенциалом аудитории более 80% населения РФ.
По инф. Телеинформа
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Путин закашлялся, а потом дал ценные указания по поводу коронавируса чувствует себя «абсолютно нормально»
Со здоровьем президента РФ Владимира Путина все в порядке, заверил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Абсолютно нормально», — так ответил он на вопрос, как Путин сейчас себя чувствует. (Напомним, этот вопрос на фоне ползущих слухов сейчас волнует многих. - прим. МГ.)
-
Оренбуржец отсудил 300 тысяч у больницы, «не заметившей» инфаркт
Компенсацию в 300 тысяч рублей выплатит пациенту больница скорой помощи оренбургского города Новотроицка: вызванная мужчиной бригада медиков дважды «не заметила» у него инфаркт.
-
Немцы переходят на экологичные чеки в магазинах. А у нас как?
В Германии все супермаркеты и иные торговые точки перешли на использование чековой ленты без содержания бисфенола.
-
Теперь официально: на приватизацию дач дали еще пять лет
Госдума приняла в третьем чтении закон о продлении «дачной амнистии». Теперь оформить дачи в собственность можно до 2026 года.
-
«Чеснок пахнет лаком»: Мужчина рассказал о жизни после COVID-19
Деклан Кэссиди из Дублина стал одним из тех, кто подвергся «длительному COVID-19» — редкой форме, при которой симптомы сохраняются несколько месяцев. Переболев коронавирусом в марте–апреле этого года, 53-летний мужчина до сих пор не ощущает вкусов и запахов.
-
Очереди за пособиями по безработице стали больше в пять раз. Тревожно...
В России число людей, получающих пособие по безработице, выросло по сравнению с 2019 годом в пять раз. Такие данные привел директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов на заседании в Совете Федерации.
-
Лучшие практики в области государственной национальной политики намерен тиражировать Дом народов России
Готовность тиражировать лучшие практики в области национальной государственной политики проявил Дом народов России. Учреждение выступило организатором ряда семинаров-совещаний и вебинара в Доме Атлантов в Москве с целью показать общественным организациям и гражданам, как можно создавать и реализовывать с высокой эффективностью социальные проекты в сфере развития межнациональных отношений. Со всеми материалами можно познакомиться на сайте организации в разделе «Программа».
-
«Хватит насилия, прими волю народа!»: белорусские писатели написали открытое письмо «батьке»
Почти полторы сотни белорусских писателей, включая нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, оставили свои подписи под открытым письмом с требованием незамедлительно прекратить массовые репрессии в отношении граждан страны и «издевательства над людьми, которые хотят перемен». Они хотят, чтобы власть признала свое «поражение» и «приняла волю народа».
-
Умерла актриса Любовь Румянцева
Советская и белорусская актриса театра и кино Любовь Румянцева умерла в возрасте 77 лет, говорится на странице киностудии «Беларусьфильм» в фейсбуке.
-
Адвокат Лозы отреагировал судебным иском на матерное стихотворение Шнурова
Музыкант Юрий Лоза решился судиться с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым из-за его стихов. Иск автора композиции «Плот» зарегистрировал Симоновский суд Москвы.
-
Пенсионерку выписали около полуночи спустя два дня после реанимации — мест нет
Жительницу Краснотурьинска в Свердловской области выписали из больницы Верхотурья около полуночи, объяснив, что мест в медучреждении больше нет.
-
Ученые хотят воссоздать старые запахи Европы
В Великобритании ученые разных специальностей, от историков до специалистов по искусственному интеллекту, объединились, чтобы описать и даже воссоздать запахи, которые ощущали европейцы с XVI и до начала XX века.
-
Алтайские учителя пожаловались на урезание зарплат
В Алейске Алтайского края более 50 учителей рассказали о сокращении зарплат.
-
Петербургская больница Святого Георгия отметит 150-летие
27 ноября больнице Святого Георгия — одному из старейших лечебных заведений Северной столицы — исполняется 150 лет.
-
Переболевший коронавирусом Борис Джонсон снова ушел на самоизоляцию
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вновь проверили на наличие коронавирусной инфекции. Как пишет The Guardian, тест показал отрицательный результат.
-
Птица дятел: что мы знаем о нем?
Дятел – красивая, активная птичка, которая не устает, кажется что совсем без перерыва, прыгать по стволу и стучать по дереву. Порой удивляешься, как же голова у нее не болит? Но только ли этой своей способностью может быть интересен данный пернатый? Конечно же, нет. И вот вам несколько любопытных фактов о шустрой птичке.
-
В Италии активизировался вулкан и засыпал города пеплом
В одном из кратеров действующего вулкана Стромболи к северу от Сицилии прогремел мощный взрыв. Он выбросил столб пепла, который осел на территории ближайших населенных пунктов.
-
В Эльзасе найдено потерянное голубем 110 лет назад письмо офицера
Пара, гулявшая недалеко от городка Ингерсайм в Эльзасе, заметила на одном из лугов блестящий предмет, видневшийся на поверхности почвы. Откопав его, туристы увидели небольшую алюминиевую капсулу, в которой находилась записка длиной около пяти сантиметров.
-
Жириновский призвал закрыть все церкви на карантин
Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский потребовал закрыть все религиозные заведения, пока не пройдет эпидемия коронавируса. Он уверен, что в церквях и мечетях не соблюдаются санитарные предписания властей.
-
К Новому году туроператоры могут запустить чартеры на Дальний Восток
Туроператоры прорабатывают возможность запуска на Новый год чартерных программ на Дальний Восток, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.