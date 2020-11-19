Сбербанк запустил онлайн сим-карту eSIM

Виртуальный оператор связи СберМобайл, входящий в экосистему Сбера, запустил виртуальную сим-карту eSIM, которую можно оформить и использовать полностью в онлайн-режиме в мобильной версии СберБанк Онлайн.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, в отличие от классической пластиковой сим-карты, eSIM – это чип, встроенный в ряд моделей смартфонов.

Чем eSIM лучше обычной сим-карты:

Не привязана к определенному оператору связи, поэтому ее могут использовать как абоненты СберМобайл, так и клиенты других операторов.

Может работать одновременно с имеющейся в телефоне сим-картой: пользователь сам выбирает, на какой номер будут поступать звонки и сообщения, а какой использовать, например, для выхода в интернет.

Оформляется и управляется в приложении «СберБанк Онлайн». Виртуальная сим-карта от СберМобайла обеспечивает максимальную доступность услуг связи. Не нужно ехать в офис оператора, сканировать документы и QR-коды, скачивать дополнительные приложения. Профиль загружается автоматически нажатием одной кнопки в СберБанк Онлайн, что делает процесс подключения eSIM полностью бесшовным для клиента. В мобильной версии СберБанк Онлайн всегда можно быстро и удобно проверить баланс eSIM и ее статус, узнать остаток по тарифу и оплатить связь.

Удобна в использовании: ее нельзя потерять или испортить, у нее нет срока годности.

Можно оформить любое количество виртуальных карт.

Технология уже доступна первым 10 тысячам пользователей в 68 регионах страны. Список работающих с eSIM устройств – на сайте СберМобайл. Использование eSIM отвечает всем требованиям безопасности и законодательства РФ в области оказания услуг связи.

– Мы строим нашу экосистему, чтобы предлагать клиентам лучшие сервисы, экономящие их время, силы и деньги. Новая услуга – оформление eSIM в СберБанк Онлайн – полностью отвечает этой цели. Это пример отличной интеграции наших традиционных банковских сервисов и продуктов компаний экосистемы Сбера, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

– Это уникальная реализация технологии eSIM в банковском мобильном приложении, которая позволяет любому клиенту Сбера оформить и настроить виртуальную сим-карту полностью онлайн. Не нужно ездить в офис и подписывать бумажные документы, профиль загружается автоматически – нажатием всего одной кнопки в приложении «СберБанк Онлайн». В результате электронные документы о подключении к оператору связи, как и банковские документы, всегда доступны в вашем смартфоне. Перед оформлением и загрузкой профиля клиенты могут выбрать комфортный для себя тариф. Технология позволяет использовать несколько номеров от разных операторов, что упрощает смену тарифов и операторов, – сказал гендиректор «Сбербанк-Телеком» Руслан Гурджиян.

СберМобайл – ключевой бренд оператора связи ООО «Сбербанк-Телеком». Компания входит в экосистему Сбера и предлагает самые современные способы подключения, стабильную связь, сбалансированные тарифы как для частных лиц, так и для бизнеса. К настоящему моменту за достаточно короткий для индустрии период услугами СберМобайла могут пользоваться жители более 68 регионов страны с потенциалом аудитории более 80% населения РФ.

По инф. Телеинформа

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