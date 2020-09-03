Сбербанк: всё больше владельцев домашних животных предпочитают дистанционные консультации ветеринаров

Медицинский сервис СберЗдоровье, входящий в экосистему Сбербанка, провел опрос среди пользователей телемедицины, который показал, что более 30% владельцев домашних животных вместо похода в ветеринарную клинику предпочитают дистанционные консультации. Самой частой причиной отказа от визита к врачу является стресс, который испытывает животное по дороге в клинику, и от пребывания в кабинете врача, сообщает пресс-служба банка.
Уровень заинтересованности граждан в онлайн-помощи возрос на 42% в период с января по июль 2020 года по отношению к тому же периоду за 2019 год. Выросло количество обращений гастроэнтерологического характера, что может быть опосредованно связано с периодом карантина, когда владельцы вольно или невольно могли нарушать привычный рацион питомцев пищевыми поощрениями со стола. Также увеличилось количество консультаций дерматологического характера, что связано в основном также с нарушениями питания: многие животные выражено реагируют на резкую смену рациона, а это сопровождается ухудшением качества шерсти и кожи, дерматитами, проявлениями пищевой аллергии или непереносимости.
Если говорить не о ветеринарном направлении консультаций, то нельзя обойти вниманием тот факт, что люди все чаще обращаются за консультациями по уходу и содержанию еще до того, как в доме появился питомец. Уже на этапе планирования покупки домашнего животного молодые семьи или ответственные родители, приобретающие питомца ребенку, обращаются для уточнения нюансов по кормлению, воспитанию, профилактике заболеваний и другим поводам, демонстрирующим возросший уровень ответственности и тенденцию к осознанному владению животным.
Этот же вывод подтверждает увеличение количества вопросов по расшифровке результатов лабораторных тестов и составу назначенной терапии – владельцы интересуются не только тем, что нужно делать, но и тем, как это будет работать. Люди хотят понимать логику заболеваний своих любимцев и назначенного лечения, чтобы не упустить какой-либо момент, который может оказаться критически важным. Небольшую часть консультаций составляют обращения по вопросам здоровья грызунов и зайцеобразных, а также экзотических видов животных. В частности, были зафиксированы обращения о нюансах содержания бородатой агамы, эублефаров, довольно часто поступают вопросы относительно особенностей шиншилл, дегу и песчанок.
Сервис СберЗдоровье создан на основе медицинского сервиса DocDoc, осуществляющего деятельность с 2012 г. В 2017 году сервис вошел в Группу компаний Сбербанк, после чего начал трансформацию в медицинскую платформу, на которой представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу, телемедицина (онлайн-консультации), вызов врача на дом, запись на диагностику, комплексное обследование, ДМС-программы, ветеринария, дистанционный мониторинг пациентов с хроническими заболеваниями, медицинские гаджеты. На сервисе есть возможность связаться онлайн в любое время с дежурным терапевтом/педиатром либо по записи с врачами более 20 направлений. На данном этапе в проекте участвует более 4000 частных клиник. Общее число клиентов СберЗдоровья превышает 7,5 млн человек.
По инф. Телеинформа
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