Сбербанк выдал кредит на строительство мельницы в Братском районе

Байкальский банк Сбербанка поддержал проект СППК «Буренка» и выдал кредит в размере 20 млн рублей на строительство мельницы в Братском районе (деревня Новое Приречье).
Как сообщает пресс-служба банка, общая стоимость проекта – 84,233 млн рублей, из них:
- собственные средства сельскохозяйственного кооператива – 24,293 млн рублей;
- бюджетные средства – 39,940 млн рублей;
- заемные средства Сбербанка – 20 млн рублей.
Кредитные средства, предоставленные Сбером, СППК «Буренка» планирует использовать для строительства мельничного комплекса и приобретения необходимого оборудования.
Согласно данным проекта, производительность перерабатывающего предприятия составит 48 тонн в сутки, при объеме закупа и переработки зерна – 1200 тонн/месяц. При этом выход муки первого сорта 0,75% составит 900 тонн в месяц, отрубей – 229 тонн в месяц. Первую продукцию – муку высшего, первого и второго сортов по ГОСТу 26574-85 и побочные продукты в виде отрубей, сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив планирует начать получать уже весной 2021 года. В планах предприятия до 2025 года ожидается также создание в кооперативе дополнительных 14 рабочих мест. Продукция нового предприятия, создаваемого в настоящее время в Братском районе, будет реализовываться различным хлебопекарням северных территорий Иркутской области, в том числе в Братск, Усть-Илимск и другие прилегающие районы.
Дмитрий Лясковский, и.о. управляющего Иркутским отделением Сбербанка:
«Кредитование строительства и запуск комплекса по переработке зерновых в Братском районе по ряду моментов можно считать очень значимым для Сбера проектом. Ведь речь идет, во-первых, о поддержке малого бизнеса в регионе; во-вторых, это проект, который планирует производство и переработку, при чем – с/х продукции, а значит речь идет о поддержке сельхозпроизводителей. И, наконец – созданный комплекс формирует дополнительные рабочие места в сельской местности. А значит, как минимум 15 семей в Братском районе будут иметь стабильный доход от работы на СППК. Сбербанк всегда поддерживает производственные предприятия, которые формируют экономику региона, и особенно для нас важна поддержка отдаленных северных территорий».
Для сельхозкооператива в данном проекте, в рамках программы льготного финансирования МСП малого и среднего бизнеса (Постановление Правительства РФ №1764 от 30.12.2018), Сбербанком установлена индивидуальная процентная ставка кредита. Кредит обеспечен поручительством Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства «Иркутского областного гарантийного фонда».
По инф. Телеинформа
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