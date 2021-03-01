Сбербанк: в Иркутске больше собачников, чем кошатников

Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» провела опрос и выяснила: россияне больше любят котов, они живут у 55% владельцев домашних животных, тогда как собаки – у 37%. Чаще всего котов заводят в Самаре, Ярославле, Санкт-Петербурге, Ульяновске и Ижевске, а собак – в Хабаровске, Москве, Новосибирске, Новокузнецке и Иркутске.
Как сообщает пресс-служба Сбербанка, в целом три четверти россиян (73%) держат дома хотя бы одного четвероногого питомца. Кошки и коты – самые распространенные в России домашние животные, показал опрос жителей 75 городов с населением более 500 тыс. человек. Их держит более половины владельцев домашних животных. Собаки есть у трети респондентов, а других домашних питомцев (аквариумных рыбок, грызунов, попугаев и т. д.) россияне заводят только в 8% случаев в общей сложности.
Больше всего котов и кошек любят в Самаре – их держит дома ровно половина жителей города. Не сильно отстают от самарцев жители Санкт-Петербурга и Ярославля, среди которых любителей кошек – по 49%. Мурчащих друзей заводит также 47% ульяновцев и по 46% москвичей, пермяков, рязанцев, ижевчан, тольяттинцев и саратовцев.
Петербуржцы и ярославцы оказались одновременно и самыми большими любителями собак в стране – в этих городах их держит по 32% респондентов. Также к лучшим друзьям человека неравнодушны москвичи (31%), хабаровчане (30%), новосибирцы (30%), новокузнечане (30%), иркутяне (30%), пермяки (29%), липчане (29%) и краснодарцы (29%).
Еще 9% респондентов заявили о том, что они в ближайшие месяцы собираются приобрести домашнего питомца у заводчиков, в зоомагазине или питомнике. Интересно, что среди животных, которых россияне только планируют поселить у себя дома, лидируют как раз щенки: на них приходится более половины (57,4%) спроса, в то время как на котят – только 18,8%. Это с большой вероятностью говорит о том, что кошки чаще попадают в российские семьи не из магазинов и питомников, а с улиц и из приютов. По данным компании «Сбербанк страхование», 32% россиян признаются, что подобрали своих нынешних питомцев на улице, а еще 7% взяли животное из приюта.
Тратить на покупку пушистых любимцев большие суммы россияне не готовы. За котенка в среднем по стране респонденты собираются заплатить 543 рубля, за щенка – 1700 рублей. На большие суммы рассчитывают любители кошек из Санкт-Петербурга (1351 рубль), Москвы (1306 рублей), Рязани (971 рубль), Воронежа (870 рублей), Ярославля (848 рублей) и Краснодара (822 рубля). Поклонники собак готовы больше всего платить за щенков в Москве и Санкт-Петербурге (по 4500 рублей), Екатеринбурге (2200 рублей), Краснодаре (2100 рублей), Владивостоке, Красноярске, Ростове-на-Дону, Самаре, Хабаровске и Ярославле (по 2000 рублей).
Заводя домашних питомцев, не все задумываются о том, что за их содержание также придется платить. Между тем 84% владельцев, по данным «Сбербанк страхование», только на лечение животных тратят около 10 тыс. рублей в год. Расходы на ветеринаров позволяет существенно сократить страховка, интерес к которой в последнее время значительно вырос.
– Сейчас 4% владельцев кошек и собак в среднем по стране готовы рассмотреть страхование медицинских расходов на лечение своих домашних питомцев, в Москве их доля достигает 7%. При этом интерес к этому виду страхования в декабре-январе 2020‒2021 годов вырос на 66% по сравнению с тем же периодом 2019-2020 гг. Программы по страхованию животных постоянно совершенствуются. Например, в компании «Сбербанк страхование» нет лимита на количество обращений, компания не отказывает в помощи животным, у которых часто случаются проблемы со здоровьем. В феврале 2021 года мы увеличили возраст застрахованных животных, а также запустили новый сервис ʺОтветственный хозяинʺ, который предоставляет владельцам детальные планы здоровья их любимцев с рекомендациями ведущих профессионалов и уведомлениями за семь дней о плановых осмотрах и вакцинациях. Если предписания о вакцинации выполняются, то животное фактически застраховано от критических заболеваний. Опция позволяет полноценно заботиться о домашних питомцах, поэтому она будет полезна как опытным хозяевам, так и людям, которые обзавелись своим первым любимцем, – отметила директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Катрин Соомре.
Сервис «Ответственный хозяин» подключается при оформлении полиса по программе страхования домашних животных «Питомец под защитой». С его помощью ветеринары могут рекомендовать владельцам животных оптимальные сроки вакцинации и периодичности медосмотров, рассказать о мерах первой помощи при обморожении, ранениях, укусах насекомых.
Помимо новой опции «Ответственный хозяин», компания «Сбербанк страхование» увеличила возраст застрахованных кошек и собак до 14 лет (ранее – 8 лет), предложила новые страховые суммы – 50 тыс. и 80 тыс. рублей. Обновленный продукт «Питомец под защитой» также предусматривает компенсацию транспортных расходов на дорогу до клиники (до 5 тыс. рублей). Урегулировать убытки по программе теперь можно не только по электронной почте, но и через приложение СберОсмотр. Приобрести полис можно в приложении СберБанк Онлайн, а также на сайте «Сбербанк страхование».
По инф. Телеинформа
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