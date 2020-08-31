Сбербанк: треть россиян мечтают о ремонте в своей квартире

Два с половиной месяца режима вынужденной самоизоляции показали, что почти 60% россиян недовольны своим жильем. По данным исследования СК «Сбербанк страхование» и ДомКлик от Сбербанка, 31% жителей многоквартирных домов мечтают сделать ремонт, а почти четверть – увеличить жилплощадь.

Время, проведенное в самоизоляции, заставило россиян по-новому оценить условия, в которых они живут, и задуматься о его модернизации. Так, треть (31%) участников опроса отметили, что видят много недостатков в своем жилье, а 26% опрошенных за время самоизоляции успели устранить эти недостатки.

35% россиян хотят обновлений в своей квартире: 23% настроены решительно и собираются делать ремонт, а для 12% будет достаточно поменять мебель или бытовую технику. Почти 20% заявили, что их многое не устраивает, но изменить что-то пока нет возможности. И только четверть опрошенных (25,6%) отметили, что ничего не собираются менять в своем доме.

Участники опроса высказали недовольство не только в отношении своего жилья: 5% пожаловались на нехватку инфраструктуры рядом с домом, 2,5% – на район проживания, 7% не устраивают соседи, а еще 4% остались недовольны этажом, на котором они проживают.

Длительное пребывание в изоляции дома также повлияло на желание увеличить жилплощадь. Так, 13% опрошенных отметили, что им не хватает еще одной или нескольких комнат, а 9% пожаловались на маленькую кухню или санузел. Сменить свою жилплощадь хотели бы 22% респондентов: 7% мечтают переехать из квартиры в загородный дом, ещё 7% думают купить квартиру за городом, а 8% – дачу. И только 3% опрошенных хотели бы немного сменить обстановку – переехать на другой этаж или в другой район.

Никита Самарин, директор по маркетингу ДомКлик от Сбербанка:

Действительно, после завершения всеобщей самоизоляции мы зафиксировали повышенный спрос на покупку жилья. Так, в июне количество заявок на ипотеку в 2 раза превысило аналогичный период 2019 года, а июль стал рекордным месяцем по объему выдач ипотеки Сбербанка. Даже после снятия ограничений мы продолжаем заботиться о безопасности наших клиентов – при использовании дистанционных сервисов ДомКлик оформить сделку с жильем можно всего за один визит в банк.

Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

Самоизоляция для многих стала подходящим моментом, чтобы начать ремонт или что-то изменить в своем доме. Согласно нашему предыдущему исследованию, спрос на товары для ремонта в период пандемии вырос в 10 раз. Свежий ремонт или новая квартира особенно дороги для хозяев, поэтому нуждаются в дополнительной защите. По нашей программе страхования «Защита дома+», застрахованы не только внутренняя и внешняя отделки, но и, в частности, бытовая и компьютерная техника, одежда. Ипотечным заемщикам мы предлагаем воспользоваться новым страховым продуктом «Зеленые каникулы». В случае недобровольной потери работы финансовые обязательства по погашению ипотеки на срок до 6 месяцев возьмет на себя страховая компания.

Программа «Защита дома+» от «Сбербанк страхование» защищает имущество от залива, пожара, противоправных действий третьих лиц и чрезвычайных ситуаций. Полис можно приобрести в любом отделении Сбербанка, а также в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и на сайте страховой компании. При наступлении страхового события подать заявление и необходимые документы на выплату можно через мобильное приложение СберОсмотр.

Программа «Зеленые каникулы» предусматривает страховую защиту клиента от 12 самых распространенных сценариев недобровольной потери работы. Клиент застрахован на случай сокращения штата, ликвидации предприятия, несоответствия занимаемой должности, неудовлетворительного прохождения испытательного срока, по соглашению сторон и так далее. Для получения выплаты не понадобится справка из центра занятости: достаточно предоставить паспорт и трудовую книжку или воспользоваться мобильным приложением «СберОсмотр».

Выбрать подходящую квартиру и оформить ипотеку можно онлайн на DomClick.ru.

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...