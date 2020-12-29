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Сбербанк сообщает о режиме работы офисов в новогодние праздники
По инф. Телеинформа   
29 Декабря 2020 г.
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Сбербанк сообщает о режиме работы офисов в новогодние праздничные дни.

Как сообщает пресс-служба банка, 31 декабря рабочий день для всех офисов Иркутского и Братского отделений Сбербанка сокращен на 1 час.

Дни в период с 1 по 8 января 2021 года являются нерабочими праздничными днями для всех отделений, кроме дежурных.

Полный график режима работы отделений Сбербанка на территории Иркутской области можно узнать на сайте sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы» по ссылке.

Сбербанк также доводит до сведения граждан – большинство банковских операций доступны в дистанционных каналах обслуживания банка в режиме 24/7, в том числе – по оплате счетов, проведению денежных переводов и так далее.

По инф. Телеинформа

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