Сбербанк расскажет учащимся и абитуриентам об образовательном кредите с господдержкой

Байкальский банк ПАО Сбербанк приглашает студентов, выпускников школ, абитуриентов принять участие в вебинаре «Образовательный кредит с господдержкой». Онлайн-встреча состоится 23 июня в 14:00 (время иркутское), сообщает пресс-служба банка.

Специалисты банка расскажут об условиях и порядке оформления «Образовательного кредита», о финансовой грамотности, о том, как не стать жертвой телефонного и смс-мошенничества. Вебинар будет интересен выпускникам школ, студентам вузов, обучающимся на коммерческой основе, родителям, заботящимся о будущем своих детей.

Для участия в вебинаре необходимопройти по ссылке https://events.webinar.ru/20053013/5338669.

Если нет возможность посетить вебинар в указанное время, можно пройти предварительную регистрацию по ссылке и получить видеозапись вебинара на электронную почту.

По инф. Телеинформа

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