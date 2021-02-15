Сбербанк продолжит рассказывать студентам Иркутска об инвестициях и финансовой грамотности

Байкальский банк Сбербанка продолжает цикл образовательных мероприятий, организованных для молодежи регионов в рамках проекта «Финансовая грамотность».
Как сообщает пресс-служба банка, 10 февраля лекцию об основах инвестирования и работе с личными финансами для студентов БГУ в Иркутске провели председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин и управляющий Иркутским отделением Сбербанка Юлия Кальвина.
Онлайн-встреча была посвящена информации о безопасных способах хранения денежных средств, вкладах, акциях. Топ-менеджеры Байкальского банка Сбербанка поделились со студентами университета личным опытом инвестирования. Кроме теоретической части для студентов была организована образовательная интерактивная викторина, тематика вопросов была разработана с учетом заявленной на лекции темы «Инвестиции»:
- Какие способы инвестиций- размещения, вложения денег, вы знаете?
- Как грамотно планировать личные расходы?
- Какие способы вложения/инвестиций денег являются наиболее надежными?
Призами для победителей викторины стали книги из уникальной библиотеки Сбербанка, брендированные сувениры от Сбербанка.
Александр Абрамкин и Юлия Кальвина провели для слушателей лекции онлайн-презентацию наиболее популярных современных сервисов Сбера: «Вклады», «СберЗвук», «Спасибо» и другие.
Председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин:
«Это уже вторая лекция для студенчества Иркутска, первая была в ИГУ. Встречи с учащимися ВУЗов сейчас идут и в других городах присутствия Байкальского банка - Чите, Улан-Удэ, Якутске. Вне зависимости от возраста и времени людям всегда интересно говорить о будущем, молодежи - особенно. И если мы хотим в нем себя чувствовать комфортно и уверенно, то нужно уметь создавать его платформу, фундамент. Для этого нужно разбираться в том числе – в инструментах инвестирования, знать, как они работают, для каких целей используются. Для нас важно делиться этими знаниями со студентами, ведь они- будущее страны и это будущее формируется многогранной работой».
Управляющий Иркутским отделением Сбербанка Юлия Кальвина:
«Такие образовательные мероприятия, наполненные практическими знаниями о современных инструментах финансового мира, вызывают живой интерес у студентов. Будущим экономистам, менеджерам, юристам, педагогам, всем, кто получает высшее образование сейчас крайне важно быть всесторонне - подкованными людьми, им важно быть финансово-грамотным, важно уметь приумножать свои личные финансы и правильно вести расход. Мы делимся такими знаниями, практическим опытом и с удовольствием отмечаем хороший уровень осознанного отношения молодежи к финансовым вопросам»
Байкальский банк Сбербанка с региональными вузами Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края, Якутии связывают тесные партнерские отношения, Сбер ежегодно проводит на территории регионов мероприятия Недели финансовой грамотности и студенты участвуют в них. Образовательные лекции 2021 года направлены на развитие финансовой грамотности молодежи, обучение основам инвестирования.
Онлайн-лекция, проведенная в БГУ, приурочена ко Всероссийскому Дню Студента. Участниками встречи стали 65 студентов ВУЗа.
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