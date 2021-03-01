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Сбербанк предлагает компаниям инструмент контроля исполнения контрактов
По инф. Телеинформа   
01 Марта 2021 г.
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Сбербанк предложил своим корпоративным клиентам услугу «Банковское сопровождение коммерческих контрактов». Сервис дает компаниям инструмент контроля исполнения контракта.

Как сообщает пресс-служба Сбера, в рамках услуги банк обеспечивает контроль целевого использования средств и предоставляет клиенту по защищенному каналу связи интерактивную аналитику, условия предоставления информации согласовываются сторонами и фиксируются в договоре. Взаимодействие банка со всеми участниками сделки происходит дистанционно, а обработка платежей обычно занимает меньше суток.

– Банковское сопровождение давно используется в госзакупках, сейчас мы видим большой интерес к нему и со стороны коммерческих компаний. Мы рады предложить нашим клиентам этот удобный и долгожданный сервис, комментирует директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов.

Чтобы подключить услугу, организации необходимо оставить заявку на сайте банка, согласовать с менеджером параметры и условия договора и подписать договор дистанционно или в офисе банка.

По инф. Телеинформа

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