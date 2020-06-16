Сбербанк организовал для детей Школу Будущего Банкира

Байкальский банк Сбербанка предложил школьникам регионов в период летних каникул получить знания по финансовой грамотности.
Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, обучение, игровые активности, развлекательные мероприятия, информация о современных и актуальных финансово-образовательных сервисах для детей предоставляет Школа Будущего Банкира.
Обучающая площадка для школьников в возрасте от 12 до 16 лет (7-9 классы) организована Байкальским банком Сбербанка в 2011 году, за это время на ее занятиях обучилось более 500 детей. 2020 год стал годом выхода мероприятий школы на онлайн-площадки. В честь Дня защиты детей был организован новый игровой, формат обучения – Финансовый аукцион.
Участниками первого аукциона стали дети работников Сбербанка – юные жители Иркутской области, Бурятии, Якутии, Забайкальского края. Объединенные в одну команду благодаря техническим возможностям платформы ZOOM, дети с помощью лотов аукциона выигрывали право ответа на вопрос о финансовых навыках известных и любимых всеми сказочных персонажей. Победитель автоматически приумножал свои виртуальные накопления или наоборот – терял их, в случае неверного ответа.
– Игра – это самая эффективная и всегда вызывающая интерес форма обучения детей. Финансовые навыки, которые получают участники наших аукционов, это лишь часть программы интересного и очень полезного для детей обучения. Первый аукцион получился ярким, очень эмоциональным и мы с удовольствием делаем его продолжение, теперь уже не только для детей наших сотрудников, но и для всех ребят регионов присутствия Байкальского банка. Родителям очень рекомендую подключить своих детей к обучающей игре и организовать им в каникулы полезное времяпрепровождение, – рассказала директор Школы Будущего Банкира Ирина Андреева.
Во время Финансового аукциона эксперты Школы Будущего Банкира рассказывают детям о программе обучения финансовой грамотности, о том, как:
- понимать, что такое деньги и как их правильно тратить;
- определять подлинность купюр;
- планировать личный и семейный бюджет;
- делать собственные накопления;
- ставить и достигать финансовые цели;
- понимать основы инвестирования, разбираться в финансовых инструментах и т.д.
В рамках образовательной программы по формированию финансовой грамотности школьников Сбербанком разработана специальная игра-приложение «Вклад», в которую могут играть дети в возрасте от 10 лет. Ведущие Финансового аукциона подробно знакомят участников с возможностями приложения, которое будет особенно интересно тем, кто хочет узнать, что такое инвестиции. За 10 виртуальных лет игроки «Вклада» учатся зарабатывать деньги, используя самые разные финансовые инструменты:
- покупая акции, облигации;
- открывая (и иногда вовремя закрывая) вклады;
- грамотно инвестируя в собственное образование и здоровье;
- изучая финансовые новости.
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