Сбербанк делает свои сервисы доступными для людей с инвалидностью

В Международный день слепых Сбербанк рассказал об адаптации своих продуктов и сервисов для незрячих. Банк стремится обеспечивать полную доступность своих дистанционных каналов для людей с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Приложение Сбербанк Онлайн регулярно обновляется, и каждое его обновление обеспечивает незрячим и слабовидящим высокий уровень доступности, признанный рейтингом USABILITYLAB. В проектировании интерфейсов участвуют незрячие сотрудники, которые помогают разрабатывать новые сценарии взаимодействия с приложением и тестируют их.

Банк адаптирует для незрячих и свои банкоматы: уже более 28 тысяч устройств самообслуживания оборудованы аудиовыходами. Подключив к ним наушники, клиент может с помощью голосовых подсказок узнать баланс и снять наличные без посторонней помощи.

Работа по созданию доступной среды начинается с получения информации о специальных потребностях людей с инвалидностью – рассказать о них можно в системе интернет-банкинга Сбербанк Онлайн и офисах банка. Уже 23 тысячи клиентов банка сообщили, что для восприятия текста им нужен крупный шрифт. Ещё 8,5 тысяч читают, используя шрифт Брайля или в аудиоформате.

При этом инклюзивные программы Сбербанка для незрячих и слабовидящих относятся не только к банковской сфере. В этом сезоне Сбербанк продолжил инициативу «Искусство. Вслух» в партнерстве с «Золотой Маской». Этот проект дает возможность незрячим и слабовидящим людям стать частью жизни фестиваля благодаря уникальному мобильному приложению «Искусство.Вслух», разработанному Сбербанком при участии ВОС-фильм.

В рамках проекта тифлокомментариями уже были озвучены несколько десятков спектаклей. В этом году благодаря проекту слабовидящие и незрячие люди могли посетить театральные постановки: «Волшебная флейта» (Театр «Геликон-опера», Москва) и «Сережа» (Московский Художественный театр им. А.П. Чехова, Москва) и ставшие лауреатами «Золотой Маски» 2020 года – «Евгений Онегин» (Детский музыкальный театр «Зазеркалье», Санкт-Петербург) и «Влюбленный дьявол» (Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Москва).

«Искусство.Вслух» предоставляет возможность людям с ограничениями по зрению посещать театральные спектакли и смотреть кинофильмы, эмоционально погружаясь в действие, происходящее на сцене или на экране. Так технологии позволяют делать театр доступным, расширяя границы искусства.

– Я бывал раньше на опере, но опера с тифлокомментированием – это абсолютно новый опыт, это что-то суперинновационное, о чём я даже и не думал раньше, – рассказал незрячий тестировщик Сбербанка и зритель спектакля «Волшебная флейта» Константин Галиахметов.

Как это происходит, вы можете посмотреть на сайте.

По инф. Телеинформа

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