Сбербанк: более 50% заявок по новой льготной программе для предприятий под 3%

В Сбербанк начали поступать первые заявки по новой льготной государственной программе кредитования под 3% для предприятий из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Банком принято более 50 заявок от клиентов в первые дни после объявления о запуске программы. Об этом сообщает пресс-служба банка.

– С самых первых дней пандемии Сбер подключился к разработке антикризисных мер поддержки бизнеса, а затем, как только такие меры в рекордно короткие сроки были выработаны, стал главным их проводником в стране. Поэтому неудивительно, что к нам уже обращаются клиенты, которые узнали о новой программе кредитования. За несколько дней мы получили более 50 заявок на сумму около 100 млн рублей. Заключение кредитных договоров по программе начнётся 9 марта в соответствии с постановлением правительства. В целом мы рассчитываем предоставить по этой программе финансирование в размере более 100 млрд рублей, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

– По нашей оценке, программой ФОТ 3.0 сможет воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей, в которых работает 1,5 млн сотрудников. Заёмщиками по новой программе могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые работают в невосстановившихся отраслях российской экономики, к которым относится в том числе деятельность в сфере общественного питания, культуры, спорта и развлечений, организации мероприятий, а также туристического бизнеса, – сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Согласно условиям программы ФОТ 3.0, процентная ставка по кредиту составляет 3%, в период действия кредитного договора заёмщик должен сохранить численность на уровне 90%. В течение первых шести месяцев после оформления кредита заёмщику не нужно выплачивать основной долг и проценты, а в течение последующих шести месяцев это можно делать равными долями ежемесячно. Льготный кредит могут получить предприятия любого размера из числа наименее восстановившихся отраслей.

По инф. Телеинформа

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