Сбербанк: 42% иркутян намерены платить за образование своё и своих детей за счёт накоплений

42% жителей Иркутска, намеренных платить за собственное высшее образование и образование своих детей, собираются получить необходимые на это средства за счет накоплений, сообщает пресс-служба Сбербанка.
В среднем жители столицы Приангарья готовы копить на эти цели 563,4 тысячи рублей, выяснила дочерняя компания банка СК «Сбербанк страхование жизни» в ходе опроса жителей 37 российских городов накануне Дня знаний. Это больше, чем в среднем по России – 470 тысячи рублей.
Чаще всего к накоплению средств на образование – от числа готовых платить за него – склонны опрошенные в возрасте от 30 до 40 лет, обладатели высшего и послевузовского образования и люди с доходами выше среднего. Женщины оценивают необходимую сумму накоплений в 526,5 тысячи рублей, мужчины – на 100 тысяч рублей меньше – 423,1 тысячи рублей. Больше всех накопить на образование готовы жители Тюмени (725,3 тысячи рублей), Санкт-Петербурга (719,5 тысячи рублей), Казани (636,3 тысячи рублей), Челябинска (617 тысяч рублей) и Москвы (610,8 тысячи рублей).
Исследование показало, что те, кто готов платить за образование, согласны тратить на него в среднем 100,2 тысячи рублей в год. В Иркутске эта сумма составляет 94,6 тысячи рублей. Самые большие годовые бюджеты на высшее образование готовы выделить жители Москвы (188,2 тысячи рублей), Санкт-Петербурга (168,6 тысячи рублей) и Тюмени (107 тысяч рублей).
– Опрос, проведенный «Сбербанк страхование жизни» среди жителей Иркутска показал, что почти половина иркутян собираются оплатить обучение детей за счет накоплений. Программы накопительного страхования жизни помогут сформировать финансовый резерв под эти цели, а возможность копить в течение нескольких лет при помощи регулярных взносов сделает этот процесс необременительным для семейного бюджета. Взносы по полисам НСЖ могут начинаться от 2 000 рублей, периодичность взносов и комфортную сумму каждый клиент может выбрать самостоятельно. Оформить договор страхования можно в любом отделении Сбербанка в Иркутске, – говорит директор управления продаж продуктов благосостояния Байкальского банка Сбербанка Лилия Валентович.
Также сообщается, что 80% участников опроса уверены, что образование – это залог жизненного успеха. Около трех четвертей россиян полностью или в основном согласны с тем, что хорошее современное образование позволяет зарабатывать больше или намного больше. Кроме того, по мнению 84% россиян, – позволяет делать карьеру быстрее или намного быстрее. И подавляющее большинство опрошенных (91%) убеждены в том, что хорошее образование необходимо для личностного развития. По мнению участников исследования, кратчайший путь к успешному будущему – это техническое или инженерное образование, образование в области IT и компьютеров, а также в области экономики, финансов и управления.
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