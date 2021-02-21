ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Сбер выяснил, что мужчинам нужно для счастья
По инф. Телеинформа   
21 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Накануне Дня защитника Отечества компании «Сбер Управление Активами» и «Сбербанк страхование жизни» провели опрос мужского населения крупных городов России, посвящённый качеству жизни и факторам его повышения. 76% опрошенных заявили, что они полностью или в основном удовлетворены жизнью, а для её улучшения необходимо получать образование, лучше работать, участвовать в общественной жизни, создавать свой бизнес и учиться инвестировать, передает пресс-служба Сбербанка.

Качество жизни в понимании российских мужчин имеет конкретное воплощение. Нормальная семья, по их мнению, должна иметь, прежде всего:

  • доступ к качественной медицине, включая платную, – 98%;
  • собственный дом или квартиру – 97%;
  • доступ к качественному образованию, включая платное, – 96%;
  • качественное питание, включая питание вне дома, – 96%;
  • возможности для занятия спортом или любимым делом – 95%;
  • полноценный доступ к культурным ценностям (театры, книги, выставки и т. п.) – 94%;
  • современную бытовую технику (телевизор, холодильник, стиральная машина и т. д.) – 93%;
  • хорошую, интересную работу, дающую простор для творчества, – 91%.

Несмотря на довольно высокий уровень удовлетворённости жизнью, подавляющее большинство опрошенных мужчин видят пути для её улучшения. Чтобы жить лучше и обеспечивать своей семье желаемый набор благ, россияне, по их мнению, должны:

  • получать хорошее образование в вузах России – 89%;
  • больше и лучше работать, искать новую работу – 86%;
  • участвовать в общественной жизни, улучшать жизнь в своём городе и стране в целом – 86%;
  • создавать собственный бизнес – 78%;
  • учиться инвестированию, зарабатывать на инвестировании собственных средств – 64%.

– Наши опросы показывают, что модель финансового поведения россиян смещается в сторону более сберегательной. Интересно, что 64% опрошенных заявили об инвестировании и создании накоплений с помощью инвестиций как о необходимом условии повышения качества жизни. В развивающихся странах, сопоставимых с Россией по уровню ВВП, доля инвестиций в сбережениях составляет 40-60%. В России пока всего 15%, но этот показатель будет расти. Мы уже видим растущий интерес к нашим инвестиционным и накопительным продуктам: ПИФам, стратегиям доверительного управления, накопительному страхованию жизни и пенсионным программам, – рассказала старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

Любопытно и то, как представления мужчин о факторах повышения качества жизни меняются в зависимости от возраста респондентов. Так, чем моложе участники опроса, тем большее значение они придают инвестициям. А важность образования, напротив, увеличивается у людей старшего возраста.

По инф. Телеинформа

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 