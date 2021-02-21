Сбер выяснил, что мужчинам нужно для счастья

Накануне Дня защитника Отечества компании «Сбер Управление Активами» и «Сбербанк страхование жизни» провели опрос мужского населения крупных городов России, посвящённый качеству жизни и факторам его повышения. 76% опрошенных заявили, что они полностью или в основном удовлетворены жизнью, а для её улучшения необходимо получать образование, лучше работать, участвовать в общественной жизни, создавать свой бизнес и учиться инвестировать, передает пресс-служба Сбербанка.

Качество жизни в понимании российских мужчин имеет конкретное воплощение. Нормальная семья, по их мнению, должна иметь, прежде всего:

доступ к качественной медицине, включая платную, – 98%;

собственный дом или квартиру – 97%;

доступ к качественному образованию, включая платное, – 96%;

качественное питание, включая питание вне дома, – 96%;

возможности для занятия спортом или любимым делом – 95%;

полноценный доступ к культурным ценностям (театры, книги, выставки и т. п.) – 94%;

современную бытовую технику (телевизор, холодильник, стиральная машина и т. д.) – 93%;

хорошую, интересную работу, дающую простор для творчества, – 91%.

Несмотря на довольно высокий уровень удовлетворённости жизнью, подавляющее большинство опрошенных мужчин видят пути для её улучшения. Чтобы жить лучше и обеспечивать своей семье желаемый набор благ, россияне, по их мнению, должны:

получать хорошее образование в вузах России – 89%;

больше и лучше работать, искать новую работу – 86%;

участвовать в общественной жизни, улучшать жизнь в своём городе и стране в целом – 86%;

создавать собственный бизнес – 78%;

учиться инвестированию, зарабатывать на инвестировании собственных средств – 64%.

– Наши опросы показывают, что модель финансового поведения россиян смещается в сторону более сберегательной. Интересно, что 64% опрошенных заявили об инвестировании и создании накоплений с помощью инвестиций как о необходимом условии повышения качества жизни. В развивающихся странах, сопоставимых с Россией по уровню ВВП, доля инвестиций в сбережениях составляет 40-60%. В России пока всего 15%, но этот показатель будет расти. Мы уже видим растущий интерес к нашим инвестиционным и накопительным продуктам: ПИФам, стратегиям доверительного управления, накопительному страхованию жизни и пенсионным программам, – рассказала старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

Любопытно и то, как представления мужчин о факторах повышения качества жизни меняются в зависимости от возраста респондентов. Так, чем моложе участники опроса, тем большее значение они придают инвестициям. А важность образования, напротив, увеличивается у людей старшего возраста.

По инф. Телеинформа

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