Сбер: в 2ГИС появится рейтинг безопасности заведений во время COVID-19

Сбер и 2ГИС (входит в экосистему Сбера) запускают проект «Рейтинг безопасности» – первый в России пользовательский рейтинг безопасности общественных заведений с точки зрения борьбы с распространением COVID-19. Он покажет, где лучше всего соблюдаются меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Рейтинг мест будет формироваться на основе отзывов тех посетителей, кто в них побывал. Они смогут оценить выполнение мер безопасности сотрудниками заведений: наличие антисептиков, использование масок, соблюдение социальной дистанции.

Сейчас пользователи могут оценить по параметрам безопасности кафе, рестораны, парикмахерские и салоны красоты. Постепенно добавятся магазины, фитнес-центры, музеи, театры и другие места, где важно соблюдать меры профилактики коронавируса.

Поставить оценку заведению пользователи смогут в его карточке на 2gis.ru – в форме создания отзыва. А посетители, которые совершили покупку в заведении и оплатили ее картой Сбера, могут получить push-уведомление в СберБанк Онлайн и написать верифицированный отзыв – факт транзакции будет подтверждением, что автор отзыва действительно приобрел товар или услугу.

Компании с высоким рейтингом будут отмечены специальным бейджем «Здесь безопасно» в онлайн-версии 2ГИС. В будущем рейтинг появится и в мобильных приложениях 2ГИС для iOS и Android.

– C самого начала пандемии коронавируса Сбер разрабатывает и внедряет технологические решения, которые помогают людям в сложившейся ситуации. Наш новый проект создан не для контроля, как соблюдаются или не соблюдаются меры безопасности, а для того, чтобы каждый из нас мог позаботиться о своём здоровье, здоровье своих близких, знакомых и незнакомых людей. Ведь только общими усилиями мы сможем остановить распространение COVID-19. Мы надеемся, что «Рейтинг безопасности» внесёт свой позитивный вклад в эту борьбу, – комментирует старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин.

– «Рейтинг безопасности» даёт новый срез информации для выбора лучших мест в городе. Для нас важно, чтобы вся информация в 2ГИС была самой точной и достоверной, поэтому подтверждение оценки пользователя транзакцией в Сбере – ключевой элемент проекта. Благодаря ему мы точно знаем, что человек посещал заведение и может его оценивать. Это первый релиз, в котором публично проявляется синергетический эффект 2ГИС и продуктов Сбера. Впереди у нас ещё много задач, которые принесут пользу аудитории и реализуют потенциал, который невозможно было бы сделать без данных обеих компаний, – менеджер продуктов 2ГИС Антон Спиридонов.

По инф. Телеинформа

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