Сбер утвердил принципы этики искусственного интеллекта

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Правление Сбербанка утвердило принципы этики разработки и применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в Группе Сбер. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Принцип №1. «Контролируемость и управляемость систем ИИ» (Secure AI):
- Разработка и применение технологий ИИ в Сбере являются безопасными, управляемыми и контролируемыми в максимальной возможной степени.
- Сбер учитывает возможные риски, связанные с безопасностью технологий ИИ, и не допускает их выхода из-под контроля или причинения системой ИИ вреда человеку.
- Внедрение ИИ в Сбере никогда не является самоцелью, а применяемые технологии должны пользоваться доверием клиентов, сотрудников и общества.
Принцип №2. «Прозрачность и предсказуемость функционирования технологий ИИ» (Explainable AI):
- Сбер несет ответственность за применение систем ИИ в своей деятельности. Сбер стремится обеспечивать максимальную прозрачность, внутренний контроль и предсказуемость процесса и результатов их работы.
- Технологии ИИ применяются Сбером с соблюдением законодательства, в том числе требований конфиденциальности, и с уважением к частной жизни человека, а также к коммерческой тайне. При работе с технологиями ИИ обеспечивается безопасность данных, а системы ИИ никогда не используются для незаконной обработки персональной информации граждан или информации корпоративных клиентов Сбера.
Принцип №3. «Стабильность и надежность систем ИИ» (Reliable AI):
- Сбер обеспечивает стабильность и надежность функционирования систем ИИ.
- Сбер обеспечивает необходимый уровень технического оснащения и создает условия наибольшего благоприятствования для разработки и внедрения надежных систем ИИ в Сбере.
- Сбер реализует высочайший уровень гарантий всех прав и свобод человека при применении ИИ, поддерживая применение технологий ИИ исключительно на законных основаниях.
Принцип №4. «Ответственное применение ИИ» (Responsible AI):
- При внедрении ИИ в центре внимания Сбера всегда находится потребность клиентов и сотрудников, а технологии ИИ должны использоваться для улучшения клиентского опыта.
- Сбер принимает во внимание и ответственно относится ко всем опасениям, которые возникают в связи с применением технологий ИИ.
- Принцип №5. «Непредвзятый ИИ» (Fair AI)
- Технологии ИИ применяются Сбером справедливо и объективно на равных для всех условиях.
- Сбер стремится к тому, чтобы технологии ИИ приносили пользу для развития человечества.
Для реализации этих принципов создана рабочая группа по этике разработки и применения технологий ИИ (в качестве подгруппы комитета ESG), которая рассматривает спорные этические вопросы, связанные с разработкой, применением ИИ, способствует формированию корпоративной этики в сфере ИИ среди сотрудников Сбера, отвечает за реализацию принципов в Сбере. Также она проводит по запросу внутреннего заказчика экспертизу рисков применения технологий ИИ в работе Сбера и оценку последствия их внедрения совместно с Комитетом по рискам Группы Сбер и осуществляет мониторинг эффективности реализации принципов и их восприятия в обществе.
Сообщается, что эти принципы обязательны для всех участников Группы Сбер и разработаны с учетом требований Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, утвержденной Президентом РФ. Следование этим принципам поможет обеспечить безопасность и повысить доверие общества и клиентов Сбера к ИИ, который уже используется в большинстве процессов, продуктов и услуг компании.
– Технологии искусственного интеллекта, как и любые другие, несут с собой не только возможности, но и риски. Утверждая этические принципы разработки и применения технологий ИИ и создавая механизмы для их реализации, мы действуем в русле лучших мировых практик и в соответствии с Национальной стратегией развития ИИ. Этот вопрос масштабный и непростой, поэтому наши правила и принципы будут совершенствоваться, конкретизироваться. Мы открыты к мнению экспертного сообщества, которое будем учитывать при обновлении наших принципов. Для целого ряда этических проблем, возникающих при использовании ИИ, мы пока не нашли ответов даже с учетом изучения лучшего мирового опыта в этой сфере, поэтому наши принципы, безусловно, будут совершенствоваться по мере того, как человечество будет находить соответствующие решения. Особенно я хочу отметить, что это принципы Сбера и мы их никому за пределами нашей группы не навязываем, более того, не считаем эти принципы идеальными, и другим компаниям необязательно использовать их в своей деятельности, сказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
По инф. Телеинформа
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