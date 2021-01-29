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Сбер рассказал, как защитить свои персональные данные
По инф. Телеинформа   
29 Января 2021 г.
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28 января отмечается Международный день защиты персональных данных. С каждым годом безопасность любого человека, прежде всего финансовая, и сохранение в тайне его частной жизни всё больше зависят от конфиденциальности его личных данных, сохранять которую становится всё труднее.

Вот что советуют профессионалы Сбера, чтобы не допустить попадания персональных данных в чужие руки, пишет пресс-служба банка.

• Будьте внимательны к паролям. Не используйте простые пароли, меняйте их хотя бы раз в три месяца и ни в коем случае не создавайте один и тот же пароль для всех сервисов.

• Отделите личное от публичного. Заведите специальный адрес электронной почты для регистраций в бонусных программах, на развлекательных сайтах и др.

• Читайте условия сервисов и согласия на обработку персональных данных, чтобы понимать, у кого ваши данные могут оказаться.

• Подключите СМС-информирование об операциях по банковской карте.

• Вовремя обновляйте программное обеспечение на своих девайсах, чтобы защитить их от мошенников.

• Используйте настройки приватности для своих профилей в соцсетях.

• Помните: всё, что вы размещаете в интернете, остаётся там навсегда.

Узнать больше о том, как защитить свои персональные данные и минимизировать риски того, что они окажутся у недобросовестных владельцев, можно на канале «Ничего личного» в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Чтобы подписаться, наберите «Ничего личного» в поисковой строке приложения.

По инф. Телеинформа

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