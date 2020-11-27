Сбер: проект «Новый взгляд» расскажет о жизни в эпоху пандемии

26 ноября СберПремьер запустил проект «Новый взгляд». В рамках проекта эксперты будут искать новые смыслы в привычных вещах, таких как воспитание, кино, путешествия, гастрономия, мышление и экология. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.
– Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения нарушили привычный образ жизни миллионов людей. За время карантина на наших глазах обесценилось то, что считалось важным прежде. Если раньше мы ориентировались на внешнее, то сейчас стали смотреть и видеть прекрасное внутри себя. Изменился не только мир, но и мы сами. Эксперты проекта дают простые, но важные рекомендации, которые сделают жизнь немного светлее и осознаннее. Надеемся, что «Новый взгляд» поможет нашим клиентам чувствовать себя увереннее и спокойнее в постоянно меняющемся мире, – прокомментировал старший управляющий директор, директор департамента продаж и обслуживания в канале ВСП Сбербанка Василий Палаткин.
26 ноября вышел первый эпизод с Антоном Долиным – одним из самых известных российских кинокритиков и главным редактором журнала «Искусство кино». Он рассказал о том, как кинематограф формирует отношение к действительности и как найти путь к искусству и кино: «Когда люди говорят, что они не понимают искусство, они имеют ввиду «я не знаю, как с этим быть, мне с этим некомфортно». Либо им не нравится, но они боятся об этом говорить. Для меня искусство – это свобода. Оно никому ничего не должно: ни вам, ни мне, ни художнику. Его основа – это свободное производство образов и идей. И это то, что подпитывает человеческое существование. Но самое важное – понимать, что вы тоже ничего никому не должны. Вам не обязательно его любить. Просто встретьтесь с искусством, и пусть из этого что-нибудь получится. Это чудо, которое не бывает таким уж редким».
Экспертом следующего эпизода станет Алекс Дубас – теле- и радиоведущий, писатель, журналист и путешественник. Темой его рассказа станут путешествия. Какие необычные места можно посетить с закрытыми границами? Куда поехать? Где остановиться? Для просмотра эпизод будет доступен 10 декабря.
Все выпуски будут выходить на сайте проекта, где также можно следить за анонсированием следующих тем для обсуждения, изучать дополнительные материалы к видео. Каждый новый эпизод будет доступен и на канале в YouTube.
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