Сбер: продолжает приём заявок от школьников на проект по развитию предпринимательских навыков

Сбер продлил до 19 марта 2021 года cрок приема заявок в программу развития предпринимательских навыков для школьников – SberZ. Школьники Приангарья еще могут успеть заявиться на участие в акселераторе, который помогает подросткам развить навыки 21 века и освоить основы предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Участники проекта SberZ пройдут весь цикл создания собственного бизнеса – от генерации идеи до запуска проекта, а также получат доступ к знаниям и советам от лучших предпринимателей России и руководителей экосистемы Сбера.

Принять участие в акселераторе могут учащиеся с 8 по 11 класс любой школы страны.

Благодаря акселератору школьники:

научатся создавать свой собственный бизнес-проект с нуля и работать в команде;

найдут новых друзей и выстроят нетворкинг, который поможет им в будущем;

узнают, как стартапы превращаются в продукты экосистемы Сбера и задают тренды на рынке;

смогут получить предложения о сотрудничестве от компаний-партнёров экосистемы Сбера, а также преференции от ведущих вузов страны.

– Современные школьники сегодня с раннего возраста начинают активно интересоваться возможностью самостоятельного заработка, вопросами организации собственного дела и это отражает сегодня ситуацию в экономической сфере наших регионов, предпринимательство активно развивается и наш акселератор дает прекрасную возможность подрастающему поколению развивать у себя предпринимательское мышление. Программа обучения в акселераторе SberZ расширила географию участников, в ней могут обучаться и школьники Иркутской области. Сегодня важный день, те, кто еще это не сделал- успевайте. Это возможность получить не только профильные знания, но и научиться командному общению, навыкам распределять задачи внутри коллектива, научиться мыслить стратегически, ставить долгосрочные цели и достигать их, – рассказала управляющий иркутским отделением Сбербанка Юлия Кальвина.

Узнать подробнее о проекте и подать заявку на участие можно на сайте акселератора https://sber-z.sberclass.ru/.

По инф. Телеинформа

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