Сбер поощрил «золотых» братских учителей доступом к виртуальной библиотеке

Для трех братских педагогов, победителей Всероссийского конкурса «Золотая тысяча учителей России», Сбер приготовил особый сюрприз – сертификат на доступ к Виртуальной библиотеке корпоративного университета компании. Торжественное вручение состоялось в Братском отделении Сбербанка, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Татьяна Казаринова, учитель истории гимназии №1, Юлия Михайлова, учитель информатики СОШ №36, Владимир Крикунов, учитель информатики СОШ 31 вошли в тысячу лучших учителей страны по итогам конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности, который проводился в соответствии с указом президента № 679 от 28 ноября 2018 года.

За достижения в педагогической деятельности учителя финалисты всероссийского конкурса «Золотая тысяча учителей России» поощрены федеральными премиями. Сбер также поддержал это мероприятие и предоставил лауреатам право бесплатного доступа к виртуальной Библиотеке банка, где специалистами СберУниверситета собрана уникальная коллекция новейшей бизнес-литературы ведущих авторов мира по актуальным темам для непрерывного обучения. Отобранные книги объединены идеей помочь настроить себя на самосовершенствование и раскрыть внутренний потенциал.

На встрече с «золотыми» педагогами управляющий Братским отделением Сбербанка Елена Орбидан поблагодарила их за работу, имеющую важное значение в деле воспитания школьников поздравила с победой в конкурсе «Золотая тысяча учителей России»:

– Сбербанк всегда с глубоким уважением относится к педагогическому труду. Мы понимаем, как много в современном мире значат знания, работа Учителя и эффективность методик российской системы образования. В современном мире очень быстро происходят изменения, практически ежеминутно, и надо уметь в этих реалиях обучаться и обучать. Сбер и сам много внимания уделяет самообразованию своих сотрудников, организации возможности постоянно повышать квалификацию специалистов. Банк много и с большим удовольствием разрабатывает собственные образовательные проекты, сотрудничает в этом направлении с Министерством Образования РФ. И, конечно, мы поддерживаем конкурс «Золотая тысяча учителей» и очень рады, что теперь наша виртуальная библиотека – настоящая кладезь знаний, будет доступна и лучшим учителям Братска.

Учредителем конкурса «Золотая тысяча учителей России» является министерство Просвещения Российской Федерации. Для участия в профессиональном конкурсе педагоги предоставляли анализ своей педагогической деятельности по разным разделам за три года, а также – информацию о личных достижениях в работе, методические авторские разработки, которую применяет сам педагог и его коллеги. Список финалистов, вошедших в состав «Золотой тысячи учителей России», определяло профессиональное жюри. Лауреатами конкурса стали 20 учителей из Иркутской области. Все они также награждены сертификатами Сбербанка на право доступа в Виртуальную библиотеку СберУниверситета.

По инф. Телеинформа

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