Сбер поддержал проект по лесовосстановлению в Иркутской области

Сбер на территории Иркутской области поддержал проект строительства тепличного комплекса ООО «Сибирская лесовосстановительная компания» и принял решение о предоставлении организации банковской гарантии для получения целевого займа. Проект направлен на реализацию программы по расширению деятельности лесного питомника, расположенного в Шелехове. Реализовать инвестпроект компания планирует при поддержке Фонда развития моногородов, в проекте также участвует Иркутский областной гарантийный фонд.

Как сообщает пресс-служба банка, в Иркутской области сосредоточена 1/8 часть запасов древесины России, при этом ежегодно, в результате лесных пожаров, лесному фонду региона наносится значительный ущерб. Лесовосстановительные работы являются наиболее приоритетной задачей в Приангарье. В мае 2019 года постановлением № 566 правительства РФ был принят новый порядок проведения работ по «компенсационному» лесовосстановлению, предписывающий компаниям, занимающимся лесопосадками, до 2022 года перейти на использование сеянцев с закрытой корневой системой. Сеянцы выращиваются по особой технологии, имеют большую устойчивость при пересадке в открытый грунт. В настоящее время в Иркутской области действует только пять питомников, выращивающих посадочный материал с закрытой корневой системой. Один из них – ООО «Сибирская лесовосстановительная компания», работает в Шелехове. Предприятие является самым крупным в регионе питомником сеянцев с закрытой корневой системой.

Решение о вхождении в проект по строительству нового тепличного комплекса для выращивания сеянцев и предоставлении банковской гарантии ООО «Сибирской лесовосстановительной компании» Байкальский банк Сбербанка принял в конце 2020 года. Запуск в эксплуатацию нового тепличного комплекса запланирован на 1 июля 2021 года, ежегодный объем выращенных в нем саженцев составит 4527 шт.

– Направление, реализуемое нашим давним партнером - ООО «Сибирская лесовосстановительная компания» подразумевает строительство тепличного комплекса и для реализации этого масштабного проекта требуются значительные финансовые вложения. Сбер не остался в стороне, ведь речь идет о сохранении благоприятного экологического фона в Иркутской области, а наш банк активно участвует в региональных программах экологической направленности и этот проект именно такой. Банковская гарантия поможет предприятию получить целевой займ и расширить возможности лесовосстановления. Мы верим, что создание таких питомников, как «Сибирская лесовосстановительная компания» позволит приблизить иркутский регион к выполнению масштабной цели воспроизводства 100 процентов лесов к 2024 году и тем самым улучшит экологическую обстановку, что в целом благотворно повлияет на здоровье населения региона, – отметил и.о. управляющего иркутским отделением Сбербанка Дмитрий Лясковский.

По инф. Телеинформа

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