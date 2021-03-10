Сбер поддержал организацию хоккейного матча в Большом Голоустном

Байкальский банк Сбербанка поддержал мероприятия по организации международного хоккейного матча, прошедшего в поселке Большое Голоустное. 8 марта на гостеприимных площадках праздника спорта и экомиссии Сбер организовал отдельную локацию с презентацией нового сервиса экосистемы банка СберПрайм и показом виртуального фильма о Байкале.

Как сообщает пресс-служба банка, в специальном брендированном передвижном пункте специалисты банка рассказывали о красивых местах отдыха на Байкале, познакомиться с которыми гости спортивного праздника могли с помощью VR-очков. Продвижение бренда Байкала является частью работы проектного офиса Байкальского банка Сбербанка «Южное побережье Байкала». Отдельная презентация Сбера была посвящена одному из новых сервисов экосистемы Сбербанка – СберПрайм. Сервис объединяет пакет услуг, помогающих пользователям организовывать интересный домашний досуг, экономить свое время, расширять кругозор.

– Сбер сегодня – больше, чем банк, он объединяет десятки банковских и небанковских сервисов, входящих в экосистему Сбербанка. Их задача- помочь бизнесу и населению в решении жизненных задач, а организация комфортного досуга одна из них. СберПрайм открывает границы познания мира, дает доступ к огромному количеству фильмов, в том числе познавательных, к миру музыки. Любому человеку подписка на данный сервис принесет новые эмоции, новые открытия, а еще – комплекс предложений, которые добавят комфорт в его повседневной жизни. Мы приурочили презентацию к мероприятию, прошедшему на Байкале, так как отдых должен быть разнообразным, а праздники имеют свойство заканчиваться, альтернативный досуг всегда можно найти с помощью СберПрайма и мы рассказали об этом жителям Иркутской области, – отметил заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка Иван Подлужный.

Подписка на СберПрайм предоставляет обладателям:

показ более 20 тысяч фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра Оkko, а также скидку на покупку других фильмов;

доступ к более 40 млн. музыкальных композиций без рекламы в СберЗвуке;

доставку продуктов из популярных магазинов (Ашан, Метро, ВкусВилл, Лента и др. ) через СберМаркет (без оплаты стоимости доставки);

30 Гб в облачном хранилище СберДиск, а также скидка на дополнительные ГБ;

скидку в Delivery Club;ф

скидку на заказ такси Ситимобил;

скидку на ежемесячную абонентскую плату от публичных тарифов СберМобайл, а также красивый (бронзовый) номер в подарок.

Подробную информацию о способах подключения и управления подпиской СберПрайм можно получить на сайте sber.ru, а также в приложении СберБанк Онлайн и в отделениях банка.

По инф. Телеинформа

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