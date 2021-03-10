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Сбер поддержал организацию хоккейного матча в Большом Голоустном
По инф. Телеинформа   
10 Марта 2021 г.
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Байкальский банк Сбербанка поддержал мероприятия по организации международного хоккейного матча, прошедшего в поселке Большое Голоустное.  8 марта на гостеприимных площадках праздника спорта и экомиссии Сбер организовал отдельную локацию с презентацией нового сервиса экосистемы банка СберПрайм и показом виртуального фильма о Байкале.

Как сообщает пресс-служба банка, в специальном брендированном передвижном пункте специалисты банка рассказывали о красивых местах отдыха на Байкале, познакомиться с которыми гости спортивного праздника могли  с помощью VR-очков. Продвижение бренда Байкала является частью работы проектного офиса Байкальского банка Сбербанка «Южное побережье Байкала». Отдельная презентация Сбера была посвящена одному из новых сервисов экосистемы Сбербанка – СберПрайм. Сервис объединяет пакет услуг, помогающих пользователям организовывать интересный домашний досуг, экономить свое время, расширять кругозор.

– Сбер сегодня – больше, чем банк, он объединяет десятки  банковских и небанковских сервисов, входящих в экосистему Сбербанка. Их задача- помочь бизнесу и населению в решении жизненных задач, а организация комфортного досуга одна из них. СберПрайм открывает границы познания мира, дает доступ к огромному количеству фильмов, в том числе познавательных, к миру музыки.  Любому человеку подписка на данный сервис принесет новые эмоции, новые открытия, а еще – комплекс предложений, которые добавят комфорт в его повседневной жизни. Мы приурочили презентацию к мероприятию, прошедшему на Байкале, так как отдых должен быть разнообразным, а праздники имеют свойство заканчиваться, альтернативный досуг   всегда можно найти с помощью СберПрайма и мы рассказали об этом жителям Иркутской области, – отметил заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка Иван Подлужный.

Подписка на СберПрайм предоставляет обладателям:

  • показ более 20 тысяч фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра Оkko, а также скидку на покупку других фильмов;
  • доступ к более 40 млн. музыкальных композиций без рекламы в СберЗвуке;
  • доставку продуктов из популярных магазинов (Ашан, Метро, ВкусВилл, Лента и  др.  )   через СберМаркет (без оплаты стоимости доставки);
  • 30 Гб в облачном хранилище СберДиск, а также скидка на дополнительные ГБ;
  • скидку в Delivery Club;ф
  • скидку на заказ такси Ситимобил;
  • скидку   на ежемесячную абонентскую плату от публичных тарифов СберМобайл, а также красивый (бронзовый) номер в подарок.

Подробную информацию о способах подключения и управления подпиской СберПрайм можно  получить на сайте sber.ru, а также в приложении СберБанк Онлайн и в отделениях банка.

По инф. Телеинформа

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